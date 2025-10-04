सियासी दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की बैठक, एक या दो चरण में मतदान कराने की मांग, जानें मुख्य बातें
By एस पी सिन्हा | Updated: October 4, 2025 15:41 IST2025-10-04T15:40:29+5:302025-10-04T15:41:40+5:30
पटनाः भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना के होटल ताज में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आयोग ने प्रत्येक दल को अधिकतम तीन प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी थी। बैठक में भाजपा, राजद, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), जनता दल (यूनाइटेड), लोजपा, भाकपा, माकपा, भाकपा-माले समेत दर्जनों दलों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव चुनाव आयोग को सौंपे। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी ने आयोग से आग्रह किया है कि राज्य में चुनाव एक या दो चरणों में ही संपन्न कराए जाएं ताकि प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर ढंग से बनाए रखी जा सके।
उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती अनिवार्य की जाए, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। भाजपा ने विशेष रूप से दियारा क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अक्सर बूथ लूट की घटनाएं होती हैं, इसलिए इन इलाकों में किसी भी परिस्थिति में केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा, पार्टी ने आयोग को सुझाव दिया कि महिला मतदाताओं, खासकर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। भाजपा ने यह भी प्रस्ताव रखा कि चुनाव से 24 घंटे पहले प्रत्येक मतदाता को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाए,
जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके और लोग समय पर मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। पार्टी ने यह भी आग्रह किया कि बिहार में जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाए, ताकि राज्य में स्थिर शासन व्यवस्था बहाल हो सके। बैठक में मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा बढ़ाने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
आयोग ने सभी दलों को अपने सुझाव साझा करने और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग की टीम इस बैठक के बाद राज्य के चुनावी माहौल का अंतिम जायजा ले रही है। सूत्रों के अनुसार, बिहार में अगले 3 दिनों के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।
चुनाव आयोग की टीम रविवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। उधर, बैठक के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु एवं चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई।