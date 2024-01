Bihar Politics: राजद ने नीतीश के इस्तीफे पर कहा, 'जनता मालिक है, वो हिसाब मांगेगी उनसे, वैसे उनके पास बचा क्या था?'

Highlights नीतीश के इस्तीफे के बाद राजद ने अब सीधे खोला जदयू प्रमुख के खिलाफ मोर्चा राजद ने कहा कि वो नीतीश के अन्याय को जनता के बीच ले जाएगी, जनता ही उसका फैसला करेगी राजद ने कहा कि अब बिहार की जनता एनडीए की नाव के साथ नीतीश कुमार की भी नाव डूबाएगी

पटना:बिहार में आखिरकार नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जदयू द्वारा रिश्ते तोड़े जाने की घोषणा के बाद से आक्रमक हुई राजद ने अब सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि नीतीश के द्वारा किये इस अन्याय को वो जनता के बीच ले जाएगी और जनता ही नीतीश के कर्मों का फैसला करेगी।

बिहार के सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "उनके पास बचा ही क्या था? जनता मालिक है। वह सब देखती है और हर चीज का हिसाब मांगेगी। तेजस्वी यादव ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, उसे हम लेकर जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव के साथ नीतीश कुमार की भी नाव डूबाएंगे।''

