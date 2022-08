Bihar Politics: जदयू और भाजपा में ‘मनमुटाव’, राजद उपाध्यक्ष शिवानंद ने कहा-सीएम नीतीश बीजेपी से नाता तोड़े, हम गले लगाने के लिए तैयार

Highlights मौजूदा घटनाक्रम के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ पता नहीं है। राजद भाजपा से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

पटनाः बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों, जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ‘मनमुटाव’ की अटकलों के बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ संबंध तोड़ देते हैं तो वह उन्हें और उनकी पार्टी को गले लगाने के लिए तैयार हैं।

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मंगलवार को दोनों दलों द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति असाधारण है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे मौजूदा घटनाक्रम के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ पता नहीं है।

Ready to embrace JD(U) if Nitish Kumar breaks ranks with BJP: Senior RJD leader