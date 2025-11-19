Bihar: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे PM मोदी और शाह, सामने आई मेहमानों की लिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 20:21 IST2025-11-19T20:15:27+5:302025-11-19T20:21:48+5:30

Bihar: कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।

Bihar PM Modi and Shah to attend Nitish Kumar swearing-in ceremony guest list revealed | Bihar: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे PM मोदी और शाह, सामने आई मेहमानों की लिस्ट

Bihar: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे PM मोदी और शाह, सामने आई मेहमानों की लिस्ट

Bihar:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और इसके लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।

राज्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस दौरान उनके साथ कई निवर्तमान मंत्री और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। 

Web Title: Bihar PM Modi and Shah to attend Nitish Kumar swearing-in ceremony guest list revealed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Nitish KumarBiharNarendra ModiAmit Shahनीतीश कुमारबिहारनरेंद्र मोदीअमित शाह