VIDEO: बिहार के सीवान जिले के प्राथमिक विद्यालय सरसैया हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिक्षक ने लगवाए बच्चों से ‘जिन्ना जिंदाबाद’ के नारे
By एस पी सिन्हा | Updated: August 16, 2025 14:33 IST2025-08-16T14:33:29+5:302025-08-16T14:33:29+5:30
वीडियो में दिख रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से 'मिस्टर जिन्ना की जय' जैसे नारे लगवा रहा है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आजाद और अंत में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए।
पटना: बिहार में सीवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सागर सुल्तानपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सरसैया हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के बाद वहां मौजूद शिक्षक ने बच्चों से ‘जिन्ना जिंदाबाद’ के नारे लगवाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से 'मिस्टर जिन्ना की जय' जैसे नारे लगवा रहा है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आजाद और अंत में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए।
वीडियो में एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पहले जिन्ना की जय क्यों लग रहा है? वे तो पाकिस्तान के हैं, देश को डिवाइड किया।' मतलब, जिन्ना की जय पहले क्यों लगवाई जा रही है? वे तो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने देश को बांटा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। जबकि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
लोगों का कहना है कि यह स्वतंत्रता दिवस की गरिमा और देश की भावनाओं से खिलवाड़ है। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि शिकायत या सूचना प्राप्त होती है, तो जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के सरसैयां गांव के विद्यालय का बताया जा रहा हैं.— Teacheverythings (@hva_technician) August 16, 2025
शिक्षक - शमीम अंसारी बताया जा रहा.
तिरंगा फहराने के बाद 'मिस्टर जिन्ना की जय'
विडियो पुराना है या नया जांच का विषय है.लेकिन मान्सिकता तो देखिए शिक्षक की@bihar_police@PatnaPolice24x7@SiwanPolicepic.twitter.com/NaBF4FB27z
उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना 1947 में भारत के विभाजन के प्रमुख सूत्रधार और पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर उनके समर्थन में नारेबाजी को लोग बेहद आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी मान रहे हैं। इसे देश विरोधी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तूल पकड़ रहा है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार राजनीति में आने से पहले आईपीएस अधिकारी थे।
वो गोपालगंज के भोरे विधानसभा सीट से जदयू के विधायक हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। 2020 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक-सह-प्रबंध निदेशक के पोस्ट से रिटायर हुए तो नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू में शामिल कर लिया।
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ हैं, जिन्हें नीतीश कुमार काबिल अफसरों में शुमार करते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी देखे जाते हैं। बिहार की नीतीश सरकार शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजट एलॉट करती है।