Bihar New Government: जींस पहनकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने ली शपथ, बिना चुनाव लड़े बने मंत्री
By अंजली चौहान | Updated: November 20, 2025 12:52 IST2025-11-20T12:41:16+5:302025-11-20T12:52:21+5:30
Bihar New Government:पटना के गांधी मैदान में लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश ने बिहार के मंत्री पद की शपथ ली।
Bihar New Government:बिहार में आज नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़े समारोह में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी शपथ ली लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने जींस और शर्ट पहनकर शपथ ली।
आमतौर पर मंत्री पद की शपथ के दौरान सभी नेता कुर्ता पजामा में होते हैं लेकिन दीपक प्रकाश का ये लुक काफी वायरल हो रहा है। दीपक के साथ पटना के गांधी मैदान में लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह ने भी बिहार के मंत्री पद की शपथ ली।
VIDEO | Lakhendra Kumar Raushan, Shreyasi Singh, Dr. Pramod Kumar, Sanjay Kumar, Sanjay Kumar Singh, and Deepak Prakash take oath as Bihar Ministers at Patna’s Gandhi Maidan.— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/91uMprHFbD
आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट इस प्रकार है
सम्राट चौधरी (BJP)
विजय कुमार सिन्हा (BJP)
दिलीप जायसवाल (BJP)
मंगल पांडे (BJP)
विजय कुमार चौधरी (JDU)
बिजेंद्र प्रसाद यादव (JDU)
श्रवण कुमार (JDU)
अशोक चौधरी (JDU)
लेशी सिंह (JDU)
मदन साहनी (JDU)
सुनील कुमार (JDU)
राम कृपाल यादव (BJP)
संतोष सुमन (BJP)
नितिन नबीन (BJP)
मोहम्मद जमा खान (JDU)
संजय सिंह टाइगर (BJP)
अरुण शंकर प्रसाद (BJP)
सुरेंद्र मेहता (BJP)
नारायण प्रसाद (BJP)
रामा निषाद (BJP)
लखेंद्र कुमार रोशन (BJP)
प्रमोद कुमार (BJP)
संजय कुमार (BJP)
संजय कुमार सिंह (BJP)
दीपक प्रकाश (BJP)
शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बड़े नेता शामिल हुए। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के CM नेफ्यू रियो समेत दूसरे मुख्यमंत्री भी इस इवेंट में शामिल हुए।
नई बनी असेंबली का तीन दिन का सेशन 26 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और नए सदस्य शपथ लेंगे।