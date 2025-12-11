जदयू के संपर्क में महागठबंधन के 17-18 विधायक?, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 'खेला', प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 20:54 IST2025-12-11T20:53:49+5:302025-12-11T20:54:43+5:30
चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी खेमे में असंतोष और अंदरूनी स्थिति को लेकर गंभीर उथल-पुथल है।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सत्ता में वापसी के बाद भी राज्य की राजनीति में हलचल जारी है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) जदयू के विधानपरिषद सदस्य एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन के 17-18 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। कुमार ने दावा किया कि इन विधायकों ने स्वयं पहल की है और उन्हें “धैर्य रखने” की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी खेमे में असंतोष और अंदरूनी स्थिति को लेकर गंभीर उथल-पुथल है।
नीरज कुमार के इस बयान पर महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस दावे को “निराधार, मनगढ़ंत और राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट” करार दिया। गगन ने आरोप लगाया कि जदयू और भाजपा अपने “आपसी सत्ता संघर्ष” को छिपाने के लिए ऐसी बातें फैला रही हैं।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक जनता के मुद्दों--नफरत, पलायन और रोजगार—के आधार पर चुने गए हैं तथा किसी तरह की टूट की संभावना नहीं है। गगन ने कहा कि महागठबंधन से 17-18 विधायक तोड़ने की बात बेमानी है,
क्योंकि इसके लिए जदयू को राजद, कांग्रेस और एआईएमआईएम—तीनों में सेंध लगानी होगी। महागठबंधन सूत्रों ने स्पष्ट किया कि उनकी पंक्ति में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है और जदयू का दावा राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश मात्र है।
प्रधानमंत्री मोदी ने राजग सांसदों के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के सांसदों के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की। सांसद अलग-अलग समूहों में बसों में सवार होकर मोदी के आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। यह रात्रिभोज हाल ही में बिहार चुनावों में राजग की शानदार जीत के बाद दिया गया है, जिसमें गठबंधन ने 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 202 सीटें हासिल कीं।
गठबंधन के साझेदारों में, भाजपा ने 89 सीटें, जद (यू) ने 85, लोजपा (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं। सोमवार को, बिहार के राजग नेताओं ने राज्य में गठबंधन की इस बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। मोदी ने उनसे जनता के कल्याण के लिए और अधिक जोश के साथ काम करने को कहा।