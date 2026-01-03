'बिहार में लड़की 20-25 हजार रुपये में मिल जाती है': उत्तराखंड के मंत्री के पति की टिप्पणी पर मचा बवाल | VIDEO

नई दिल्ली: उत्तराखंड की महिला और बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित तौर पर यह कहने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है कि बिहार की लड़कियों को ₹20,000-25,000 में "शादी के लिए लाया जा सकता है"। हालांकि, आलोचना के बाद साहू ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है।

सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो में साहू एक इवेंट में कुछ नौजवानों से कहते दिख रहे हैं, "क्या आप बुढ़ापे में शादी करेंगे? अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो हम आपके लिए बिहार से लड़की ले आएंगे... वहां आपको 20,000 से 25,000 रुपये में एक लड़की मिल जाएगी।" अल्मोड़ा में उस इवेंट में बोलते हुए, उन्हें दर्शकों से यह कहते हुए भी सुना गया, "मेरे साथ आओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे।"

वीडियो वायरल होने और लोगों के गुस्से के बाद, साहू ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त की शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है या दुख हुआ है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।"

साहू की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिहार में RJD के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “BJP नेता कह रहे है कि 10 हजार ₹ में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से ₹20-25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।” ₹10,000 में वोट खरीदने का आरोप बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार की JDU-BJP सरकार की एक योजना से जुड़ा था।


बीजेपी की उत्तराखंड यूनिट ने इस बयान की निंदा की और साहू से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस ने इन टिप्पणियों को महिलाओं का "अपमान" बताया और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, "मंत्री आर्य के पति का यह बयान भारत की बेटियों का अपमान है, चाहे वह बिहार, केरल या उत्तराखंड की हों।" उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से महिलाओं के सम्मान के प्रति बीजेपी का रवैया साफ पता चलता है, और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि ये टिप्पणियां शर्मनाक हैं, खासकर इसलिए क्योंकि साहू की पत्नी महिला और बाल कल्याण विभाग संभालती हैं। उन्होंने कहा, "यह महिलाओं और लड़कियों की गरिमा पर हमला है। इस तरह की सोच मानव तस्करी, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है।"

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी महिलाओं के खिलाफ ऐसी "नफरत भरी सोच और बयानों" की कड़ी निंदा करती है। जब पूछा गया कि क्या बीजेपी रेखा आर्य से उनके पति की टिप्पणियों पर सफाई मांगेगी, तो चौहान ने कहा कि पार्टी का साहू से कोई लेना-देना नहीं है।

इस बीच, बिहार राज्य महिला आयोग ने कहा कि वह इन टिप्पणियों को लेकर साहू को नोटिस जारी करेगा। BSWC की चेयरपर्सन अप्सरा ने कहा, "उनकी टिप्पणियां बहुत निंदनीय हैं। यह उनकी मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। जब उनकी पत्नी पहले से ही उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, तो वह महिलाओं के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं?"
 

