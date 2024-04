Bihar LS polls 2024: तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता सलाखों के पीछे होंगे..., राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा भारती बयान पर भड़के भाजपा नेता

Highlights जब भी यहां (बिहार) आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन जेल में जाएगा और बाहर रहेगा।

Bihar LS polls 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का मामला तेज हो गया। पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद सांसद डॉ. मीसा भारती की बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई और हमला तेज कर दिया। मीसा ने कहा 7 अप्रैल को प्रचार के दौरान कहा कि हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं और उन्हें (पीएम मोदी) इसमें तुष्टिकरण दिखता है। वह जब भी यहां (बिहार) आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर इस देश के लोग इंडिया अलायंस को (सरकार बनाने का) मौका दें, तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता तक सलाखों के पीछे होंगे। मीसा बिहार के पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में चुनाव हार गई थीं। भाजपा ने रामकृपाल यादव को टिकट दिया है।

#WATCH | (7 April 2024) RJD MP Dr Misa Bharti says, "...We are talking about the implementation of MSP and he (PM Modi) sees appeasement in that...He always accuses our family of corruption whenever he arrives here (Bihar)...If the people of this country give the INDIA Alliance a… pic.twitter.com/ZJ7MUnzQN9