Bihar Govt Formation: नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे नए सीएम पद की शपथ, 10वीं बार संभालेंगे बिहार की सत्ता की कमान

Bihar Govt Formation:बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाने का काम तेज हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे और वह ऐसा दसवीं बार करेंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार मंगलवार, 18 नवंबर को गवर्नर को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ की तैयारी पटना के गांधी मैदान में चल रही है।

बिहार BJP प्रमुख दिलीप जायसवाल ने कहा कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में 2-3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। नेता एक विकसित बिहार के विजन को पूरा करने की शपथ लेंगे।

बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप गजस्वाल ने कहा कि BJP विधायक दल की बैठक कल होगी, जिसके बाद NDA विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, विभिन्न राज्यों के अन्य BJP नेता और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार एक विकसित बिहार के विजन को पूरा करने की शपथ लेगी।

इस बीच, राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्य चुनावों में NDA की बड़ी जीत के बाद विधानसभा भंग करने को औपचारिक रूप देने के लिए गवर्नर से मुलाकात की। NDA को 243 में से 202 सीटें मिलीं, जिसमें BJP 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और जेडीयू 85 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी।

#WATCH | Patna, Bihar | Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, "What position am I holding that I should resign? I had said that if (JDU) gets more than 25 seats, I will retire. From which position should I resign? I did not say that I will leave Bihar. I have left politics. I… pic.twitter.com/IxEcdyZzMZ — ANI (@ANI) November 18, 2025

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी, और कहा कि बिहार चुनाव का नतीजा लोगों का जनादेश नहीं बल्कि “ज्ञान का जनादेश” है। उन्होंने कहा कि अगर यह सच्चा जनादेश होता, तो तेजस्वी यादव विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे होते।

वहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार सरकार सभी 1.5 करोड़ योग्य लोगों को 2-2 लाख रुपये देने का अपना चुनाव से पहले का वादा पूरा करती है, तो वह निश्चित रूप से राजनीति छोड़ देंगे।

#WATCH | Patna, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav, BJP leader Ram Kripal Yadav says, "He got this many votes that he became the LoP? ... The people have rejected him. The one who can't give justice to his sister and manage his family, how will he manage Bihar?" pic.twitter.com/h3s7sTpm6k — ANI (@ANI) November 18, 2025

