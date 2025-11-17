Bihar Govt Formation: नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार भाजपा अध्यक्ष का दावा
By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 11:46 IST2025-11-17T11:46:46+5:302025-11-17T11:46:46+5:30
बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत के कुछ दिनों बाद, नई एनडीए सरकार 20 नवंबर (गुरुवार) को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेगी।
पटना: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और उन्होंने कहा कि अब केवल गठबंधन सहयोगियों द्वारा औपचारिक चयन बाकी है। जायसवाल ने घोषणा की कि भाजपा विधायक दल मंगलवार सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेगा।
इसके तुरंत बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन के शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है।
बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत के कुछ दिनों बाद, नई एनडीए सरकार 20 नवंबर (गुरुवार) को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेगी। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।
एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसमें भाजपा ने सबसे अधिक 89 सीटें जीतीं, जबकि जेडी(यू) ने 85 सीटें जीतीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) ने 19 सीटें जीतीं, और अन्य नौ सीटें छोटे सहयोगियों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने जीतीं। राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन केवल 35 सीटें ही जीत पाया।