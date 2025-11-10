Bihar: दानापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत, सोते समय मकान की छत गिरने से हादसा

Bihar: बिहार के पटना जिले के दानापुर इलाके में रविवार देर रात एक घर की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम पाँच सदस्यों की मौत हो गई। यह दुखद घटना अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस गाँव में हुई। जो घर गिरा वह इंदिरा आवास योजना के तहत बना था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतकों की पहचान बबलू खान, उनकी पत्नी रोशन खातून, उनके बेटे मोहम्मद चांद, बेटी रुखशार और उनकी सबसे छोटी बेटी चांदनी के रूप में हुई है।

बिहार के दियारा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है. मकान का छत गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इंदिरा आवास योजना के तहत ये घर बना था. खबरों के मुताबिक, ये हादसा रविवार रात को हुआ, जब घर के लोग सो रहे थे. अकीलपुर पुलिस स्टेशन के नया पानापुर इलाके में ये… pic.twitter.com/9vV26jOhcF — NDTV India (@ndtvindia) November 10, 2025

पीड़ित रात के खाने के बाद सो रहे थे, तभी अचानक छत गिर गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुँचे, लेकिन जब तक मदद पहुँचती, तब तक पाँचों की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस और बचाव दल ने शवों को मलबे से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जाँच शुरू कर दी गई है।

इंदिरा आवास योजना के तहत कई साल पहले बना यह दुर्भाग्यपूर्ण घर कथित तौर पर जर्जर हालत में था और छत में दरारें दिखाई दे रही थीं। आर्थिक तंगी के कारण, परिवार मरम्मत नहीं करा सका।

ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की है कि क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के तहत बने कई घर भी इसी तरह की जर्जर स्थिति में हैं और निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इस दुखद घटना ने पूरे गाँव में मातम पसर गया है।

