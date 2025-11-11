Bihar Exit Polls: चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ के एग्जिट पोल में NDA को बहुमत, पिछड़ गया महागठबंधन, देखें सीटों का अनुमान

Bihar Exit Polls 2025:बिहार में सत्ताधारी NDA अपनी सत्ता बरकरार रखती दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में उसे बढ़त मिली हुई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक, NDA आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। सर्वे के अनुसार, एनडीए 130-138 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि महागठबंधन को 100-108 सीटें मिलने का अनुमान है। इतना ही नहीं, पाँच एग्जिट पोल: पीपुल्स इनसाइट, पीपुल्स पल्स, मैट्रिज, दैनिक भास्कर और जेवीसी पोल्स ने भाजपा-जदयू के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया।

पीपुल्स इनसाइट ने एनडीए को 133-148 सीटें, पीपुल्स पल्स ने 133-159, मैट्रिज ने 147-167, दैनिक भास्कर ने 145-160 और जेवीसी पोल्स ने 135-150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। इसके विपरीत, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 70-102 सीटें जीतकर एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है - 2020 की तुलना में भारी गिरावट, जब राजद ने अकेले 75 सीटें हासिल की थीं।

इस बीच, चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में वोटिंग के आखिरी फेज में 67.14 परसेंट वोटिंग हुई। किशनगंज में सबसे ज़्यादा 76.26 परसेंट वोटिंग हुई, उसके बाद कटिहार (75.23 परसेंट) और पूर्णिया (73.79 परसेंट) का नंबर आया, जबकि नवादा में सबसे कम 57.11 परसेंट वोटिंग हुई। पहले फेज में भी 65.08 परसेंट अच्छी वोटिंग हुई थी, और सभी बड़ी पार्टियों ने दावा किया था कि यह उनके फेवर में वोटर के जोश को दिखाता है।

Web Title: Bihar Exit Polls: Chanakya Strategies' exit poll predicts majority for NDA, Mahagathbandhan trails behind