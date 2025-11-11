Bihar Exit Polls 2025: बिहार चुनाव के एक्जिट पोल कब और कहाँ देखें? जानें कैसे किए जाते हैं ये सर्वे

पटना: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों का दूसरा और आखिरी चरण मंगलवार, 11 नवंबर को खत्म होने के साथ ही, अब सबका ध्यान एग्जिट पोल्स पर चला गया है, जो ऑफिशियल नतीजों से पहले वोटर के मूड की पहली झलक दिखाएंगे। एक्सिस माई इंडिया और टुडेज़ चाणक्य जैसी कई एजेंसियां ​​शाम 6:00 बजे के बाद अपने अनुमान जारी कर सकती हैं।

एग्जिट पोल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं?

एग्जिट पोल वोटर्स के पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलते ही किए जाते हैं। चुने हुए बूथों के बाहर तैनात सर्वे टीमें वोटर्स से उनकी पसंद के बारे में पूछती हैं, और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से जवाब इकट्ठा करती हैं। फिर इकट्ठा किए गए डेटा का एनालिसिस करके गिनती शुरू होने से पहले चुनावों के संभावित नतीजे का अंदाज़ा लगाया जाता है।

सर्वे एजेंसियां ​​सटीकता पक्का करने के लिए डेमोग्राफिक और क्षेत्रीय विविधता के आधार पर पोलिंग बूथ चुनती हैं। इसके बाद फाइनल भविष्यवाणियां टेलीविज़न नेटवर्क, न्यूज़ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर की जाती हैं, जिससे सीटों के अनुमान और वोटर के व्यवहार के बारे में शुरुआती जानकारी मिलती है।

एग्जिट पोल के नतीजे कब और कहाँ देखें?

एग्जिट पोल के नतीजे मंगलवार शाम 6:00 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। दर्शक बड़े टेलीविज़न चैनलों पर देख सकते हैं या सोशल मीडिया और जानी-मानी सर्वे एजेंसियों की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपडेट फॉलो कर सकते हैं, जैसे:

एक्सिस माई इंडिया

टुडेज़ चाणक्य

सी-वोटर

IPSOS

जन की बात

2020 के चुनावों में, एग्जिट पोल ने ज़्यादातर महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, जो गलत साबित हुआ, जबकि 2015 में, पोल करने वालों ने JD(U)-RJD गठबंधन के प्रदर्शन को कम आँका था, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि इस साल के अनुमान कैसे होंगे।

