Bihar Elections: भीमबांध के नक्सल प्रभावित इलाके में 20 साल बाद पहली बार हुई वोटिंग

By रुस्तम राणा | Updated: November 6, 2025 15:04 IST2025-11-06T15:04:21+5:302025-11-06T15:04:21+5:30

भीमबांध इलाके के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 साल बाद पहली बार वोट डाला। खास बात यह है कि सुरक्षा कारणों से दो दशकों से इस इलाके में वोटिंग नहीं हो रही थी।

पटना: बिहार के मुंगेर ज़िले के नक्सल प्रभावित भीमबांध इलाके के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 साल बाद पहली बार वोट डाला। खास बात यह है कि सुरक्षा कारणों से दो दशकों से इस इलाके में वोटिंग नहीं हो रही थी। इतने लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव का शांतिपूर्ण तरीके से होना नक्सली असर को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम और लोकतंत्र की जीत माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने खुशी और उम्मीद जताई कि इलाके में पोलिंग स्टेशन फिर से शुरू होने से इस क्षेत्र में लंबे समय से रुका हुआ विकास होगा। इस चुनाव को इलाके में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यह बूथ नंबर 310 है। यहां 20 साल बाद वोटिंग हो रही है। कुछ साल पहले यहां एक बुरी घटना हुई थी, जिसकी वजह से यहां वोटिंग बंद हो गई थी। हमने उस जगह का दौरा किया और वोटर्स को भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी डर के आकर आज़ादी से वोट दे सकते हैं। हमने लोगों में जागरूकता भी फैलाई ताकि वे बाहर आकर वोट दें..."

आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान के तहत 121 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार, दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ।

