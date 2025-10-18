बिहार चुनाव: खेसारी लाल यादव के नामांकन के दौरान चोरों की दिखी मौज, सोने की चेन और मोबाइल पर किया हाथ साफ

पटना: राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे भोजपुरी गायक-अभिनेता खेसारी लाल यादव के नामांकन के दौरान चोरों की मौज देखी गई। इस दौरान चोरों ने इस दौरान किसी के चेन उड़ाए तो किसी के फोन ले उड़े। नामांकन के दौरान जुटी भीड़ में एक पत्रकार की लगभग एक लाख रुपये की सोने की चेन पर चोरों ने साथ साफ कर दिया।

बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव के नामांकन के लिये पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि, भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर उचित व्यवस्था की गई थी। काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बावजूद इसके चोरों का बोलबाला रहा। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरों ने सोने की चेन और फोन पर जमकर हाथ साफ किया।

बता दें कि खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को राजद की सदस्यता हासिल की। इसके बाद उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब वह चुनावी मैदान में अपने लटके-झटके के बल पर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे।

