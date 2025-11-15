Bihar Elections Result: एनडीए की बड़ी जीत, लेकिन भाजपा के 43 उम्मीदवारों पर 'गंभीर आपराधिक आरोप'

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों में, विश्लेषण किए गए 243 विजयी उम्मीदवारों में से 130 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी 243 विजयी उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद, 2025 में विजयी उम्मीदवारों में से 102 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चुनाव परिणामों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे आगे रही, उसके बाद जद(यू) 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों में विजयी रही।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल चुनाव जीतने वाले 102 उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जो 2020 में ऐसे मामलों की घोषणा करने वाले 123 उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ी कम है। रिपोर्ट के अनुसार, 6 विजयी उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि उन पर हत्या से संबंधित आरोप (आईपीसी की धारा 302 के तहत) हैं। एआईएमआईएम के सभी पांच विजयी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, हम (एस) के 5 में से 1 विजयी उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 में से 1 विजयी उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाकपा (माले) (एल) और माकपा के दोनों विजयी उम्मीदवारों के साथ-साथ भारतीय समावेशी पार्टी और बसपा के एकमात्र विजयी उम्मीदवार ने भी अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

आपराधिक मामलों वाले पार्टीवार विजयी उम्मीदवार

भाजपा के 89 विजयी उम्मीदवारों में से 54 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जदयू के 85 विजयी उम्मीदवारों में से 31 ने आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। राजद के 25 विजयी उम्मीदवारों में से 18 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 विजयी उम्मीदवारों में से 11 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस के सभी 6 विजयी उम्मीदवारों ने ऐसे मामलों का खुलासा किया है।

कितने उम्मीदवारों पर "गंभीर आपराधिक आरोप" दर्ज हैं?

भाजपा के 89 विजयी उम्मीदवारों में से 43 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जदयू के 85 विजयी उम्मीदवारों में से 23 ने गंभीर आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। राजद के 25 विजयी उम्मीदवारों में से 14 ने गंभीर आपराधिक आरोप घोषित किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 विजयी उम्मीदवारों में से 10 ने ऐसे मामले घोषित किए हैं।

कांग्रेस के 6 में से 3 विजयी उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विजयी उम्मीदवारों ने गंभीर आरोपों का खुलासा किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 में से 1 विजयी उम्मीदवार, सीपीआई (एमएल) (एल) के 2 में से 1 विजयी उम्मीदवार, और सीपीआई (एम), इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और बीएसपी के सभी 1-1 विजयी उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम

भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने भी उच्च स्ट्राइक रेट दर्ज किया। राजद और कांग्रेस सहित महागठबंधन के दलों को भारी झटका लगा, और जन सुराज, जिसने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा व्यापक प्रचार अभियान के बाद प्रभावशाली शुरुआत की उम्मीद की थी, अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सत्तारूढ़ एनडीए को 202 सीटें मिलीं, जो 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत है।

