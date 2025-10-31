Bihar Elections: बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड में एक बार फिर से मच गया भारी बवाल, शव यात्रा के दौरान मोकामा में भड़क उठी हिंसा
By एस पी सिन्हा | Updated: October 31, 2025 18:28 IST2025-10-31T18:28:59+5:302025-10-31T18:28:59+5:30
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा विधानसभा सीट चर्चा में आ गई है। बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड में एक बार फिर से भारी बवाल हो गया। दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान मोकामा में हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने शव वाहन पर ईंट-पत्थर जमकर बरसाएं और गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है।
बता दें कि बिहार के मोकामा में गुरुवार को चुनावी रंजिश के चलते जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को शव यात्रा श्मशान घाट जा रही थी। इसी बीच हिंसा भड़क उठी और पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरा इलाका गुस्से में है।
दुलारचंद यादव की हत्या के बाद रातभर शव घर पर ही रखा रहा और शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे हजारों लोगों की भीड़ के बीच दुलारचंद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे इलाके की दुकानें बंद रहीं और लोगों ने न्याय की मांग में नारे लगा रहे थे। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि यह घटना जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा की गई साजिश है। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को कई गांवों में कैंप करना पड़ा। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही पुलिस इलाके में में कैंप कर रही है। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है और केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि दुलारचंद के समर्थकों ने दूसरे पक्ष यानी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। दुलारचंद यादव की हत्या मामले में मोकामा के जदयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृत दुलारचंद यादव के पोते के दिए आवेदन पर अनंत सिंह, दो भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया।
दुलारचंद यादव के पोते रविरंजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे दादा की हत्या कर दी गई और मुझे डर है कि मेरी भी हत्या हो सकती है, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हमें न्याय चाहिए। रविरंजन ने यह भी कहा कि उनके दादा बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग पढ़े-लिखे हैं, एके-47 वाले नहीं हैं, मेरे दादा ने हमेशा जनता की आवाज उठाई लेकिन अब पुलिस-प्रशासन मौन है और असली अपराधियों को बचाया जा रहा है।
मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मौत पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि इसे किसी एक व्यक्ति की हत्या मत कहिए, यह लोकतंत्र पर हमला है। हालांकि जनसुराज के संस्थापक ने इस बात से इनकार किया है कि दुलारचंद यादव उनकी पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि वह हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे दल में थे।
उधर इस हत्याकांड से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि फिर से हमारी सरकार बन रही है और तब इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि दूसरे के घरों में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांके।