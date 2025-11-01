बिहार चुनाव: साइक्लोन ‘मोंथा’ ने नेताओं के उड़न खटोले पर लगा दी ब्रेक, खराब मौसम के कारण दिग्गज नेता नहीं जा सकते चुनाव प्रचार में
By एस पी सिन्हा | Updated: November 1, 2025 16:54 IST2025-11-01T16:54:36+5:302025-11-01T16:54:43+5:30
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की शनिवार को प्रस्तावित तीन चुनावी सभाएं मौसम बिगड़ने की वजह से रद्द कर दी गईं, क्योंकि चॉपर से प्रचार स्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया।
पटना: साइक्लोन ‘मोंथा’ के कारण बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार पर असर पड़ा है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की शनिवार को प्रस्तावित तीन चुनावी सभाएं मौसम बिगड़ने की वजह से रद्द कर दी गईं, क्योंकि चॉपर से प्रचार स्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जिसके बाद उन्होंने पटना के मौर्या होटल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोपालगंज सहित कई विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मेडिसिटी, फिनटेक और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए संकल्पित एनडीए को ही लाने वाले हैं। हाजीपुर, वैशाली में एनडीए के लिए एकजुट प्रदेशवासियों को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं।
वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी साहेबगंज की जनसभा में न जा पाने पर खेद जताया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, लेकिन जनता से दूर रहना उन्हें दुखद लगा। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि मौजूदा सरकार को बदलकर युवा सरकार बनाएं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आज 16 चुनावी जनसभाएं थीं, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण आज भी हमारा हेलिकॉप्टर अभी तक उड़ान नहीं भर पाया।
उन्होंने फोन पर जनता से कहा कि मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाएं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान लोगों से एक मौका मांगा और कहा कि एक मौका दीजिए उसके बाद हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। नया बिहार बनाना है और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वोट देकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकिये। एक मौका दीजिए, इसके बाद जो सरकार ने 20 साल में काम नहीं किया वो तेजस्वी यादव 20 महीने में करके दिखायेगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने इस दौरान साहेबगंज की जनता से आशीर्वाद भी मांगा।
बता दें कि साइक्लोन ‘मोंथा’ के कारण सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अन्य दिग्गजों के चुनाव प्रचार में भी बाधा आई। भारी बारिश, तेज हवाओं और दृश्यता में आई कमी ने सियासी उड़ानें रोक दी। पिछले तीन दिनों में कुल 22 हेलीकॉप्टर उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे बड़े-बड़े नेताओं के जनसंपर्क अभियान पर ब्रेक लग गया है। मंच तैयार थे, पोस्टर लगे थे, लेकिन मौसम ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया।