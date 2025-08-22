Bihar Elections 2025: पीएम मोदी की गया रैली में मंच पर राजद के दो विधायक, क्रॉसओवर चर्चा पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया
By रुस्तम राणा | Updated: August 22, 2025 17:15 IST2025-08-22T17:15:01+5:302025-08-22T17:15:01+5:30
नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर मगध विश्वविद्यालय में मंच पर पिछली पंक्ति में बैठे देखे गए।
Bihar Assembly Elections 2025: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दो विधायकों को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान उनके साथ मंच साझा करते देखा गया, जिससे राज्य विधानसभा चुनाव से पहले संभावित बदलाव की अटकलों को बल मिला। नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर मगध विश्वविद्यालय में मंच पर पिछली पंक्ति में बैठे देखे गए। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया, जहां प्रधानमंत्री ने लगभग 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
विधायक राजद से 'नाराज'
विभा देवी के पति, पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव, कई साल जेल में रहने के बाद हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो मामले में बरी कर दिए गए। वह नवादा में एक मज़बूत राजनीतिक हस्ती हैं और कथित तौर पर राजद से तब से नाराज़ हैं जब से पार्टी ने उनके परिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। उनके भाई बिनोद यादव ने राजद छोड़ने के बाद नवादा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बीच, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे प्रकाश वीर के बारे में भी कहा जाता है कि उनके राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं।
भाजपा ने अटकलों को कमज़ोर किया
इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को समारोह में आमंत्रित किया गया था। एनडीटीवी ने ठाकुर के हवाले से कहा, "सच तो यह है कि इसमें कई विभाग शामिल थे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसलिए, सभी विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों - चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों - को आमंत्रित किया गया था।" विवेक ठाकुर ने समाचार चैनल को बताया, "जो लोग नहीं आए, वे ज़्यादातर विपक्षी गठबंधन से थे, और जो आए भी, उनके संगठन भी अलग-अलग थे। इसलिए लोग इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "राज्यपाल वहाँ मौजूद थे, जहानाबाद के स्थानीय सांसद - जो राजद के सदस्य हैं - भी मौजूद थे, यहाँ तक कि सीपीएम के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। बस सवाल यह है कि कौन आया और कौन नहीं।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ नेता प्रधानमंत्री की उपस्थिति का विरोध करते हुए कार्यक्रम से दूर रहे, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।