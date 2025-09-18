Bihar Eelections 2025: पहलीबार बिहार चुनाव से ईवीएम में दिखेंगे ये 5 अहम बदलाव

Bihar Eelections 2025:चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें और मोटे फ़ॉन्ट होंगे। अब तक, ईवीएम मतपत्रों में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें होती थीं, जिन्हें पहचानना कई मतदाताओं के लिए मुश्किल था। चुनाव आयोग ने कहा कि इस अपग्रेड का उद्देश्य मतपत्रों को स्पष्ट और पढ़ने में आसान बनाना है।

चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा 49बी के तहत जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन छपी होंगी, जिसमें उनके चेहरे आवंटित स्थान के तीन-चौथाई हिस्से पर होंगे। सीरियल नंबर अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, और एकरूपता के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प अंतरराष्ट्रीय अंकों में दिखाई देगा।

पठनीयता बढ़ाने के लिए, उम्मीदवारों के नाम और नोटा विकल्प मोटे अक्षरों में छपे होंगे, जिनका फ़ॉन्ट आकार 30 निर्धारित किया गया है। आयोग ने कहा कि एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी नाम एक ही फ़ॉन्ट प्रकार और आकार में होंगे।

मतपत्र 70 GSM कागज़ पर मुद्रित किए जाएँगे। विधानसभा चुनावों के लिए, निर्दिष्ट RGB मानों वाली गुलाबी रंग की शीट का उपयोग किया जाएगा। यह अद्यतन प्रारूप सबसे पहले बिहार में लागू किया जाएगा और फिर अन्य राज्यों में अपनाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने बताया कि एक दशक पहले, उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए तस्वीरें शुरू की गई थीं जहाँ कई उम्मीदवारों के नाम एक जैसे या मिलते-जुलते थे। रंगीन और बड़े फ़ॉन्ट में बदलाव के साथ, अधिकारियों को उम्मीद है कि मतदाताओं के लिए स्पष्टता में और सुधार होगा। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, उन्नत मतपत्रों का पहला परीक्षण होंगे।

ईवीएम में 5 प्रमुख बदलाव जो आपको जानने चाहिए

1- अब श्वेत-श्याम चित्र नहीं होंगे

2- नाम और नोटा विकल्प बोल्ड में होंगे और फ़ॉन्ट आकार 30 होगा।

3- उम्मीदवार का चेहरा आवंटित फोटो क्षेत्र के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा।

4- सीरियल नंबर और नोटा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में दिखाई देंगे।

5- मतपत्र 70 GSM गुलाबी रंग के कागज़ पर निर्दिष्ट RGB मानों के साथ मुद्रित किए जाएँगे।

