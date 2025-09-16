Bihar Elections 2025: 'सीएम पद के चेहरे को लेकर "कोई भ्रम" नहीं, सही समय आने पर होगी चेहरे की घोषणा': तेजस्वी यादव

By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025 16:59 IST2025-09-16T16:59:05+5:302025-09-16T16:59:05+5:30

अपनी "बिहार अधिकार यात्रा" की शुरुआत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष सही समय आने पर अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगा। 

Bihar Elections 2025: 'There is "no confusion" about the face for the post of CM, the face will be announced at the right time': Tejashwi Yadav | Bihar Elections 2025: 'सीएम पद के चेहरे को लेकर "कोई भ्रम" नहीं, सही समय आने पर होगी चेहरे की घोषणा': तेजस्वी यादव

Bihar Elections 2025: 'सीएम पद के चेहरे को लेकर "कोई भ्रम" नहीं, सही समय आने पर होगी चेहरे की घोषणा': तेजस्वी यादव

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर "कोई भ्रम" नहीं है। अपनी "बिहार अधिकार यात्रा" की शुरुआत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष सही समय आने पर अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगा। 

राजद नेता ने कहा, "हमारे गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है। जनता बिहार की मालिक है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार, वे बदलाव चाहते हैं। बिहार में किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वे किसे (मुख्यमंत्री के रूप में) देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं है और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी।" इससे पहले, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील की थी कि वे सभी 243 सीटों पर उनके नाम पर वोट करें। 

तेजस्वी ने कहा था, "इस बार तेजस्वी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चाहे बोचहां हो या मुजफ्फरपुर, तेजस्वी लड़ेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे... हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए।"

"मतदाता अधिकार यात्रा" के दौरान, तेजस्वी ने खुद को विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। 'मतदाता अधिकार यात्रा' के अंतिम पड़ाव आरा शहर में रैली को संबोधित करते हुए, तेजस्वी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर "उनके विचारों की बार-बार नकल" करने का आरोप लगाया और इसे "नकलची सरकार" बताया। 

अपने विचारों की नकल करने के लिए सरकार का मज़ाक उड़ाते हुए, उन्होंने कहा कि इस समय वह आगे बढ़ रहे हैं और सरकार उनके पीछे है। तेजस्वी ने भीड़ से पूछा, "तेजस्वी आगे-आगे, सरकार पीछे-पीछे। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट?"

यह तब आया है जब उच्च-दांव वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत विपक्ष के लिए और भी पेचीदा हो गई है, जिसमें दो नए दल - झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और पशुपति पारस का लोजपा गुट - महागठबंधन गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। 

स्थिति और जटिल होती जा रही है क्योंकि प्रमुख दल अपनी सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। 243 सीटें अब आठ दलों - राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, एलजेपी (पारस) और जेएमएम के बीच विभाजित की जाएंगी। 

कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि वह 70 सीटों से नीचे नहीं जा सकती। दूसरी ओर, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने "60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम का पद" मांगा है, जबकि सीपीआई-एमएल अपने पिछले प्रदर्शन का हवाला देते हुए कम से कम 40 सीटों पर जोर दे रही है।

Web Title: Bihar Elections 2025: 'There is "no confusion" about the face for the post of CM, the face will be announced at the right time': Tejashwi Yadav

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025Tejashwi YadavIndian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA)बिहार विधानसभा चुनाव 2025तेजस्वी यादवइंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)