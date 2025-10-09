Bihar Elections 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, 20 महीने के भीतर बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान
By रुस्तम राणा | Updated: October 9, 2025 13:38 IST2025-10-09T13:34:38+5:302025-10-09T13:38:00+5:30
तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के हर घर से एक ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है।
Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़े चुनावी वादे की घोषणा की, जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के हर घर से एक ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले उनकी कई घोषणाओं में से यह पहली है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों को रोज़गार प्रदान करना है, न कि उन्हें "बेरोज़गारी भत्ता" देना, जैसा कि नीतीश कुमार की सरकार कर रही है।
यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनावों से पहले की गई है, जिसके लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।