बिहार चुनाव 2025: रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला, कहा- वह देश के लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं

पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते पूछा कि राहुल गांधी अब 55 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे परिपक्व कब होंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब देश को ज्ञान देते हैं, तो लोग प्रभावित नहीं बल्कि आतंकित हो जाते हैं। वह देश के लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना अब उनकी फितरत बन चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र लोकलाज और जिम्मेदारी से चलता है, जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है, तोड़ने की प्रक्रिया से नहीं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं, उतना ही खुद को एक्सपोज करते हैं। राहुल गांधी लगातार देश से झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट का हवाला देते हुए सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी जेन-जी आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं? वह इसके नाम पर हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या उनका इको-सिस्टम उन्हीं के इशारों पर काम करता है। क्या वह देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं? उन्हें इन सब सवालों का जवा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राहुल जी, आप अपने ही उम्मीदवारों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। कर्नाटक में आपके उम्मीदवार जीते हैं और वहां की कांग्रेस सरकार ने 2023 से ही इस मामले में सीआईडी जांच शुरू कर दी है। फिर भी आप देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को भी गिराया है।

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस वालों, अपने नेता के लिए एक अच्छा शिक्षक रखो, जो उन्हें सिखा सके कि कब, क्या और कैसे बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हाल ही में आलंद विधानसभा सीट को लेकर जो बातें कही गईं, वे झूठ पर आधारित हैं। भाजपा वहां 2018 तक चुनाव जीतती रही, 2023 में कांग्रेस मात्र 248 वोटों से विजयी हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वहां पुनर्मतदान (री-पोलिंग) का आदेश दिया है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी की कर्नाटक सरकार से सवाल पूछना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट कहा है कि कुछ शिकायतें मिली थीं, जिन पर 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और मामले की जांच सीआईडी कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन नाम नहीं काटे जाते हैं। अब राहुल गांधी 2025 में उसी मामले को उठाकर भ्रम फैला रहे हैं।

उन्होंने कई समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को भी दिखाया। ‎रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी 2014, 2019 और 2024 के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं। राहुल गांधी देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करें। राहुल गांधी को उनकी ही करनी के कारण वोट नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग, संसद, अदालत, मीडिया यानी सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नेता को पढ़ाएं और उन्हें तथ्यों की जानकारी कराएं।

