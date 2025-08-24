Bihar Elections 2025: रविशंकर प्रसाद से मतदाता अधिकार यात्रा पर बोला जमकर हमला, कहा- महागठबंधन के लोग चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक, हार गए तो खराब, यही है दोहरा चरित्र
By एस पी सिन्हा | Updated: August 24, 2025 19:53 IST2025-08-24T19:53:35+5:302025-08-24T19:53:35+5:30
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। भाजपा को 33 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थीं, तब चुनाव आयोग ठीक था। अब उन्हें जनता वोट नहीं दे रही है तो चुनाव आयोग खराब है।
पटना: पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के द्वारा निकाले गए मतदाता अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रतिदिन आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग जहां जीतते हैं, वहां इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। भाजपा को 33 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थीं, तब चुनाव आयोग ठीक था। अब उन्हें जनता वोट नहीं दे रही है तो चुनाव आयोग खराब है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को 9 सीट मिली। जबकि एनसीपी को 8, शिवसेना को 9 सीटें मिलीं, तब चुनाव आयोग ठीक था। वहीं, हिमाचल और तेलंगाना में उनकी सरकार बनी तब चुनाव आयोग ठीक था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बड़ी बेशर्मी से हर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने संविधान बदलने का धोखा और फरेब बनाया था, इसे जनता समझ गई और अब इन्हें वोट नहीं दे रही है। हरियाणा, दिल्ली सब जगह सूपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगी। उन्होंने चौकीदार चोर है, मीडिया बिकाऊ है, क्या क्या आरोप लगाए हैं। भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में आकर तेजस्वी ने कहा कि मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। जिस देश की जनता ने तीन तीन बार उन्हें पीएम चुना, उन्हें तेजस्वी कहते हैं कि ऐसा झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव माफी मांगे और राहुल गांधी के संगत में ऐसा न करें।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को डूबा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को भी अपनी पार्टी को डूबाना है? वहीं, चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि 99 फीसदी कवर किया है। बीएलओ ने रिपोर्ट किया कि सात लाख मतदाता एक से अधिक जगह पर मतदाता हैं। 21 लाख मतदाता के मरने और स्थाई रूप से शिफ्ट करने का आंकड़ा भी डाला गया।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरह बकवास नहीं करते हैं। 98.2 फीसदी लोगों ने कागजात जमा कर दिए और नाम मात्र का दावा आया है। 99 फीसदी लोगों ने अपना काम कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी 1 सितंबर तक समय भी बचा है। एक लाख 60 हजार बीएलओ में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। अब इसमें क्या परेशानी है? उन्होंने पूछा कि क्या दो जगह से मतदाता हैं, उन्हें दोनों जगह वोट देने दिया जाए? या जो मर गए, वे वोट डालेंगे या जो शिफ्ट कर गए, वे वोट डालेंगे?
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बोलने नहीं देते। लेकिन जब बोलते है तो बंद नहीं होते। ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के पीएम बने और तेजस्वी यहां के सीएम बने, वही इनकी सोच है। लेकिन जनता इन्हें ऐसा होने नहीं देगी। जनता दोनों को अच्छी तरह से समझ रही है।