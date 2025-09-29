Bihar Elections 2025: बीजेपी सांसद ने जन सुराज की फंडिंग पर सवाल उठाया तो प्रशांत किशोर ने दिया जवाब

Bihar Elections 2025: भाजपा के एक नेता द्वारा जन सुराज की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के कुछ दिनों बाद, पार्टी नेता और चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने विस्तृत जानकारी साझा की है और ज़ोर देकर कहा है कि पार्टी की फंडिंग पारदर्शी और साफ़-सुथरी है।

किशोर ने कहा, "जन सुराज की फंडिंग पारदर्शी है। मैंने एक सलाहकार के रूप में काम किया और जिन लोगों के साथ काम किया, उनसे फ़ीस ली। मैंने तीन साल में 241 करोड़ रुपये कमाए। मैंने 31 करोड़ रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपये आयकर के रूप में चुकाए। मैंने जन सुराज को 98 करोड़ रुपये चेक के ज़रिए दान किए।" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के खातों में सभी भुगतान चेक के ज़रिए किए गए। उन्होंने कहा, "कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।" 

उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी को अन्य स्रोतों से भी चंदा मिला है। जन सुराज आगामी बिहार चुनावों में चुनावी शुरुआत के लिए तैयार है। किशोर, जिन्होंने राज्य भर में एक यात्रा पूरी की है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, ने कहा कि वह अपने गृह राज्य बिहार को बदलने के मिशन पर हैं। उन्होंने कहा, "मैं बिहार पैसा कमाने नहीं आया हूं। मेरे पास जो भी रुपया है, उस पर सरकार की नजर है। मैं 10 साल तक बिहार में रहूंगा, जब तक यह व्यवस्था नहीं बदल जाती।"

किशोर की यह टिप्पणी भाजपा सांसद संजय जायसवाल द्वारा जन सुराज की फंडिंग पर सवाल उठाने और चुनावी रणनीतिकार पर फर्जी कंपनियों के ज़रिए करोड़ों रुपये जुटाने का आरोप लगाने के बाद आई है। पत्रकारों से बात करते हुए, जायसवाल ने कहा, "घाटे में चल रही कंपनियाँ सिर्फ़ प्रशांत किशोर को ही करोड़ों रुपये क्यों देती हैं? जैसे कांग्रेस के शासनकाल (केंद्र में) में हर ग्रामीण 'घोटाला' शब्द जानता था, वैसे ही प्रशांत किशोर के ज़रिए सबको राउंड-ट्रिपिंग का मतलब पता चल जाएगा।"

