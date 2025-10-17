Bihar Elections 2025: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव, डिप्टी सीएम बनने की जताई इच्छा

Bihar Elections 2025: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी्) के प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि वह अपने भाई संतोष सहनी सहित सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेंगे, जो गौरा बौराम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी सभी 243 सीटें जीतने के लिए काम करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उपमुख्यमंत्री बनने की है, न कि राज्यसभा सदस्य बनने की।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की चर्चाएँ तेज़ होने के साथ ही, वीआईपी ने महागठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह बात लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण गठबंधन से लगभग बाहर होने के कुछ ही घंटों बाद सामने आई है।

यह घटनाक्रम वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच बातचीत के गतिरोध पर पहुँचने के बाद सामने आया है। यह घटनाक्रम बिहार में महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ नामांकन की समय सीमा नज़दीक आने के बावजूद सीट बंटवारे पर बातचीत अधूरी है। कांग्रेस और राजद ने अभी तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिससे महागठबंधन में वीआईपी की भूमिका का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और भाकपा, भाकपा (माले) सहित अन्य वामपंथी दलों वाले महागठबंधन का हिस्सा है। यह गठबंधन भाजपा, जद(यू), लोजपा (रालोद), हम व अन्य दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

इस बीच, राजग ने तेजी से कदम उठाते हुए मुकेश सहनी को खुला निमंत्रण दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "अगर मुकेश सहनी हमारे साथ आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हमने सीट बंटवारे का फॉर्मूला पहले ही तय कर लिया है, लेकिन जो कोई भी हमारा समर्थन करना चाहता है, उसका स्वागत है।"

सहनी बिहार के निषाद समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, जिनकी संख्या राज्य की आबादी का लगभग 2.5 प्रतिशत है। सीमित चुनावी सफलता के बावजूद, वे राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को लामबंद करने की उनकी क्षमता ने उन्हें महागठबंधन और राजग दोनों के लिए एक मूल्यवान सहयोगी बना दिया है।

Web Title: Bihar Elections 2025 Mukesh Sahni Won’t Contest Polls, Will Campaign For Party Candidates