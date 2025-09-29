Bihar Elections 2025: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने फिर बोला एनडीए नेताओं पर तीखा हमला, किए नए खुलासे

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे कर बिहार में खलबली मचा दी है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ आरोपों की बौछार कर सनसनी फैला दी। उन्होंने शिल्पी गौतम दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में सम्राट चौधरी को भी लपेटे में लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिल्पी गौतम दुष्कर्म और हत्या केस के कई आरोपित थे। इस मामले के आरोपितों में एक नाम सम्राट चौधरी का भी दर्ज है। उस समय भी सम्राट चौधरी पर कई सवाल उठे थे। उस केस में सम्राट चौधरी अभियुक्त के तौर पर संदिग्ध थे। उस मामले में सीबीआई जांच हुई थी।

प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि इस मामले में सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया? उन्होंने कहा कि इस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका अब भी संदिग्ध है। बता दें कि मिस पटना का खिताब जीत चुकी शिल्पी जैन पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी। उसके पिता उज्जवल कुमार जैन शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी हैं। शिल्पी के दोस्त गौतम सिंह एनआरआई परिवार से थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम की रुचि राजनीति में थी। गौतम राजद की युवा शाखा से जुड़े थे। कई सत्ताधारी नेताओं से उनकी दोस्ती थी। शिल्पी और गौतम की मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई, लेकिन 3 जुलाई 1999 को पटना में दोनों के शव बरामद हुए। उस वक्त 23 साल की थी।

बिहार में बॉबी हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री शिल्पी गौतम हत्याकांड ही है। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार से दो लाशें बरामद हुईं। दोनों लाश अर्धनग्न हालत में थीं। इस मामले में लालू प्रसाद के साले साधु यादव समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया, जिसमें एक सम्राट चौधरी भी थे। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में सीबीआई ने अब तक किसी गुनहगार को सजा नहीं दिला पाई है।

प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर फिर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सात दिनों के भीतर मानहानि का नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे अशोक चौधरी की 500 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 20 हजार करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें हर भुगतान से 5 प्रतिशत कमीशन वसूला जा रहा है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस इंजीनियर ने पिछले दिनों पैसा घर में जलाया था वो भी अशोक चौधरी का ही कमीशन का पैसा था। अगर अशोक चौधरी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका घेराव करेंगे, उन्हें राजनीति नहीं करने देंगे। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर सम्राट चौधरी की न केवल बर्खास्तगी, बल्कि गिरफ्तारी की मांग करेंगे।

प्रशांत किशोर ने अपनी आय और फंडिंग को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए पूरा डिटेल सार्वजनिक किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने हाल ही में पीके और उनकी पार्टी के पैसों के सोर्स पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने कई पार्टियों के नेताओं को सलाह देकर 241 करोड़ रुपये की कमाई की है।

उन्होंने कहा कि अपनी कमाई में से 98 करोड़ रुपये से अधिक राशि उन्होंने अपने खाते से जन सुराज पार्टी को दान की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस आय पर उन्होंने करीब 31 करोड़ रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के रूप में खर्च किया है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, उसी तरह बिहार के भ्रष्ट नेताओं को हर जगह चोरी ही दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी का पैसा किसी माफिया या इलीगल सोर्स से नहीं आता। हमें पैसा पूरी तरह वैध और पारदर्शी सोर्स से मिलता है। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी कमाई केवल उन व्यक्तियों और कंपनियों से आती है, जिन्हें वे रणनीतिक और राजनीतिक सलाह देते हैं। इसी इनकम से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग किया है, ताकि पार्टी किसी बाहरी दबाव या भ्रष्ट स्रोत पर निर्भर न रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे पास पैसा सरस्वती से आता है। जिनकी मदद की उनसे पैसा लेते हैं। किसी माफिया, भ्रष्ट आदमी से मदद ना लेनी लड़े, इसके लिए जन सुराज पार्टी के पास साधन होना चाहिए।

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी ने भी कहा है कि खुलासा करूंगा, लेकिन अगर वो खुलासा करेंगे तो इन्हें अपने मामा से लेकर मां-पिता का नाम खुलासा करना होगा। उनकी पार्टी के बाहुबली और भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम का खुलासा करना होगा। मैं राजद पर क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरा बिहार जानता है की ये लोग चोर हैं, मैं चोर के बारे में क्या बताऊं, ये तो पूरा बिहार और देश जानता है।

