Bihar Elections 2025: 'दुख होता है ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां..', सहयोगी चिराग पासवान का जेडीयू-बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला

पटना: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पासवान ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी पार्टी इस सरकार का समर्थन कर रही है।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता ने मीडिया से कहा, "बिहार में एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं और बिहार प्रशासन ने अपराधियों पर पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। यह सच है कि जो घटनाएं हुई हैं, वे जितनी निंदनीय हैं, उतनी ही शर्मनाक भी हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इन दिनों बिहार में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पासवान ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों के कारण बिहार में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालाँकि, उन्होंने अपराध रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर भी निशाना साधा।

पासवान ने कहा, "आज कहा जा रहा है कि चुनाव के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर चुनाव भी एक कारण है, और मैं मानता हूं कि चुनाव भी एक कारण है। सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।"

उन्होंने आगे कहा, "आपके राज्य में प्रशासन के अधीन रहते हुए कोई अपराधी आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है? या तो प्रशासन से मिलीभगत है, या प्रशासन इसे छुपाने का काम कर रहा है। या फिर प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। और अब बिहार और बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना उनके बस में नहीं है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार का यहाँ समर्थन कर रहा हूँ, जहाँ अपराध बेलगाम हो चुका है।"

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ़्तों में बिहार में गोलीबारी की कई घटनाएँ सामने आई हैं। इस महीने की शुरुआत में, जाने-माने व्यवसायी गोपाल खेमका की पटना स्थित उनके आवास के बाहर एक बाइक सवार हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना पटना के गांधी मैदान इलाके में खेमका के घर के गेट के पास हुई थी।

