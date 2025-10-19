Bihar Elections: चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस लोगो वाली गाड़ी का इस्तेमाल करने पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज

इस घटना को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है, जो प्रचार के दौरान पुलिस जैसे प्रतीकों या अनुरक्षकों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।

Bihar Elections: चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस लोगो वाली गाड़ी का इस्तेमाल करने पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज

Bihar Elections 2025: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, महुआ के अंचल अधिकारी (सीओ) ने महुआ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जब एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया जिसमें पुलिस के लोगो और नीली-लाल बत्ती लगी एक बोलेरो एसयूवी तेज प्रताप यादव की नामांकन रैली का नेतृत्व करती दिखाई दे रही है। 

    

इस घटना को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है, जो प्रचार के दौरान पुलिस जैसे प्रतीकों या अनुरक्षकों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ज़िला पुलिस ने संज्ञान लिया और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

एफआईआर में कहा गया है कि 16 अक्टूबर को 126-महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले तेज प्रताप यादव अपनी रैली के दौरान उक्त वाहन (पंजीकरण संख्या BR 03AR 1820) के साथ देखे गए। लाल और नीली बत्ती लगी और "पुलिस" लिखी इस गाड़ी का इस्तेमाल कथित तौर पर उनके प्रचार काफिले के आगे एस्कॉर्ट के तौर पर किया गया था।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां, विशेषकर चुनाव के समय, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं, क्योंकि राजनीतिक उम्मीदवारों को किसी भी रूप में पुलिस या सरकारी वाहनों जैसे वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी दिखाई दे रही है जिस पर "पुलिस" लिखा है और उसके पीछे तेज प्रताप यादव की जन शक्ति जनता दल के झंडे लिए समर्थक चल रहे हैं। यह वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने कहा है कि आगे की जाँच जारी है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। राज्य भर के मतदाता सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। मतगणना और परिणामों की घोषणा 14 नवंबर, 2025 को होगी।

