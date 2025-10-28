Bihar elections 2025: कांग्रेस नेता ने घोषणापत्र जारी होने से पहले महागठबंधन की मुख्य गारंटियों का किया खुलासा
By रुस्तम राणा | Updated: October 28, 2025 13:12 IST2025-10-28T13:11:44+5:302025-10-28T13:12:52+5:30
महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) दोनों ही चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए ज़ोरदार कोशिशें कर रहे हैं।
Bihar elections 2025: छठ पूजा खत्म होने के साथ ही बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरे राज्य में रैलियां और जनसभाएं करने की तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) दोनों ही चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए ज़ोरदार कोशिशें कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने महागठबंधन की गारंटी शेयर कीं
पटना में मैनिफेस्टो जारी होने से पहले, कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरू ने बिहार के लिए महागठबंधन की मुख्य बातों को पोस्ट किया:
-महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता
-25 लाख रुपये तक का मुफ्त मेडिकल इलाज कवरेज
-भूमिहीन परिवारों के लिए 3 से 5 डिसमिल भूमि का आवंटन
बिहार के लिए महागठबंधन की गारंटी— Krishna Allavaru (@Allavaru) October 28, 2025
✅ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए
✅ 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
✅ भूमिहीन परिवारों के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन pic.twitter.com/3vnnzYTGvo
महागठबंधन आज अपना घोषणापत्र जारी करेगा
पटना में, महागठबंधन आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा, जिसमें रोज़गार, महंगाई, शिक्षा और किसानों के कल्याण जैसे मुख्य मुद्दों पर फोकस होने की उम्मीद है। इस बीच, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां करने की तैयारी कर रहा है।
आरजेडी ने 27 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला
इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सोमवार (27 अक्टूबर) को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के आरोप में 27 नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी के राज्य मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई कई नेताओं के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने या अलग-अलग सीटों पर RJD के आधिकारिक उम्मीदवारों का विरोध करने की रिपोर्ट मिलने के बाद की गई।
पार्टी ने कहा, "बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 में कुछ साथियों द्वारा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने या राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने के संबंध में राज्य मुख्यालय को मिली आधिकारिक जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित पार्टी नेताओं/कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निकाल दिया गया है।"