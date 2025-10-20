बिहार चुनाव: 243 में से 143 सीट पर चुनाव?, राजद ने 143 प्रत्याशियों की जारी की लिस्ट, देखिए कौन कहां से लड़ रहा इलेक्शन
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 20, 2025 12:35 IST2025-10-20T12:23:29+5:302025-10-20T12:35:16+5:30
Bihar Elections: रितु जायसवाल ने घोषणा की कि वह बिहार विधानसभा की परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी।
पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने दिवाली पर 143 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। 243 सीट में से अकेले तेजस्वी यादव 143 सीट पर लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर को मधुबनी से टिकट दिया गया है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ उतारा गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चोधरी को झाझा से उतारा है। महागठबंधन के कई सीट पर प्रत्याशी एक-दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।
महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस, वाम दल और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने घोषणा की कि वह बिहार विधानसभा की परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी।
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चयनित प्रत्याशियों की सूची।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 20, 2025
सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। #Bihar#RJDpic.twitter.com/QI7ckgoIQ6
रितु जायसवाल ने एक शिक्षित पंचायती मुखिया के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वह पूर्व सिविल सेवक अरुण कुमार की पत्नी हैं। अरुण कुमार ने भी सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर सिंहवाहिनी पंचायत से चुनाव लड़कर मुखिया का पद संभाला था, जिसकी मुखिया पहले रितु थीं। रितु जायसवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी शिवहर सीट से राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
जहां उन्हें जनता दल (यूनाइटेड) की लवली आनंद ने करीब 30,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। हालांकि, राजद ने अब तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव द्वारा रामचंद्र पुर्वे की बहू स्मिता को पार्टी का चुनाव चिह्न सौंपते हुए तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के आवास के बाहर नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब टिकट न मिलने पर एक नेता फूट-फूटकर रोने लगे, अपने कपड़े फाड़ लिये और सड़क पर लेट गए। मधुबन सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे मदन साह ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट देने के एवज में 2.70 करोड़ रुपये मांगे गए थे।
उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। साह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हूं। 2020 में मैंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार से हार गया था। इस बार टिकट मिलने का पूरा भरोसा था।
मुझसे कहा गया कि 2.70 करोड़ रुपये दो। मैंने अपने बच्चों की शादी तक टाल दी और रुपयों की व्यवस्था की। अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। कम से कम मेरे रुपये तो लौटा दें।’’ राजद नेताओं ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि पार्टी के किसी पदाधिकारी ने उनसे टिकट के बदले रुपये मांगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो रही है।
बिहार के सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के हलफनामे के अनुसार उनके पास 24.81 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय बोली भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध गायकों व अभिनेताओं में से एक यादव को राजद ने पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद इस सीट से उम्मीदवार बनाया। यादव की पत्नी चंदा भी बृहस्पतिवार को पटना में पार्टी में शामिल हुईं।
शुक्रवार को चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक हलफनामे में यादव ने बताया कि उनके पास 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। यादव की पत्नी के पास 90.02 लाख रुपये की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। पहली बार चुनाव लड़ रहे गायक ने कहा, "मेरा दिल हमेशा राजद के साथ रहा है।"
छपरा में पहले चरण में छह नवंबर को मतदान होगा। हलफनामे के अनुसार, भोजपुरी अभिनेता के पास पांच लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास दो लाख रुपये नकदी है। यादव के पास कई बैंक खाते और 35 लाख रुपये के सोने के आभूषण हैं। हलफनामे के अनुसार, यादव की चल संपत्ति में तीन करोड़ रुपये की एक लग्जरी कार शामिल है।
यादव ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया है और 5,000 से अधिक भोजपुरी गीत गाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता मंगरू यादव शुरुआत में सुबह में एक रेहड़ी-पटरी वाले के रूप में और रात में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। यादव का दावा है कि वह बचपन में मवेशी चराते और उनका दूध बेचते थे। उन्होंने कहा है कि बाद में, वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने अपने माता-पिता और पत्नी के साथ 'लिट्टी-चोखा' बेचना शुरू किया।