Bihar Elections 2025: 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं पटना में भाजपा कार्यकर्ता, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 12, 2025 16:31 IST2025-11-12T16:26:46+5:302025-11-12T16:31:54+5:30
BJP Candidates Celbrates with 501 kg Laddos: बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है मगर ऐसे में एनडीए के कार्यकर्ता रिजल्ट से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी में लग गए हैं। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले पटना में भाजपा कार्यकर्ता 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं।
#WATCH | #BiharElections2025 | 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले, पटना में भाजपा कार्यकर्ता मिलकर लड्डू तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं। pic.twitter.com/RkiLfowWsV— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025