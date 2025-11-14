Bihar Election Result 2025: बिहार में वोटों की गिनती जारी, जानें प्रमुख उम्मीदवारों को कौन आगे कौन पीछे...
By अंजली चौहान | Updated: November 14, 2025 10:33 IST2025-11-14T10:05:44+5:302025-11-14T10:33:29+5:30
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है।
Bihar Election Result 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मत की गिनती जारी है। सुबह आठ बजे से शुरू हुई निर्वाचन आयोग की गिनती में अभी 10 बजे तक के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 162 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 76 सीटों पर आगे चल रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव (RJD), तारापुर से सम्राट चौधरी (BJP), मोकामा से अनंत कुमार सिंह (JDU), अलीनगर से मैथिली ठाकुर (BJP), छपरा से खेसारी लाल यादव (RJD) और दानापुर से रीतलाल यादव (RJD) शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और कांग्रेस पार्टी बिहार की प्रमुख पार्टियाँ हैं। भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जदयू), चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि राजद कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वामपंथी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है।
बिहार के प्रमुख उम्मीदवार
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (राजद) राघोपुर से, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (भाजपा) तारापुर से, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (भाजपा) लखीसराय से, विजय कुमार चौधरी (जदयू) सरायरंजन से, राम कृपाल यादव (भाजपा) दानापुर से, अनंत कुमार सिंह (जदयू) मोकामा से, नितिन नवीन (भाजपा) बांकीपुर से, और श्याम रजक (जदयू) फुलवारी से बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं।
बिहार के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र
राघोपुर, तारापुर, महुआ, लखीसराय, बेतिया, मोकामा, कुटुंबा, गया टाउन, सासाराम, गोविंदगंज, दानापुर, छपरा, सरायरंजन, इमामगंज, बेगुसराय, जमुई, मधुबनी, अमौर और फुलवारी बिहार के कुछ प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं।
बिहार में प्रमुख उम्मीदवारों और पार्टियों की पूरी सूची
|निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|प्रमुख उम्मीदवार
|प्रमुख पार्टी
|वाल्मिकीनगर
|धीरेन्द्र प्रताप सिंह
|जदयू
|रामनगर
|नंदकिशोर राम
|भाजपा
|नौतन
|नारायण प्रसाद
|भाजपा
|लौरिया
|बगहा
|नरकटियागंज
|चनपटिया
|सुगौली
| रक्सौल
| सिकटा
| बेतिया
|कल्याणपुर
|पिपरा
|मधुबन
|मोतिहारी
|गोविंदगंज
|राजू तिवारी
|एलजेपी-आरवी
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा
|जदयू
|ढाका
|पवन जयसवाल
|भाजपा
|रीगा
|चिरैया
|लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव
|राजद
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता
|जदयू
|बथनाहा
|अनिल कुमार राम
|भाजपा
|बाबूबरही
|मीना कुमारी
|जदयू
|परिहार
|खजौली
|बेनीपट्टी
|रून्नीसैदपुर
|हरलाखी
|बेलसंड
|सीतामढ़ी
|बाजपट्टी
|सुरसंड
|बिस्फी
|मधुबनी
|राजनगर
|सुजीत पासवान
|भाजपा
|झंझारपुर
|फुलपरास
|लौकहा
|छातापुर
|नरपतगंज
|सुपौल
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|जदयू
|त्रिवेणीगंज
|निर्मली
|पिपरा
|रानीगंज
|फारबिसगंज
|कोचाधामन
|मुजाहिद आलम
|राजद
|अमौर
|अख्तरुल ईमान
|AIMIM
|बैसी
|अररिया
|जोकीहाट
|मंजर आलम
|जदयू
|किशनगंज
|सिकटी
|ठाकुरगंज जद
|सउद आलम
|राजद
|बहादुरगंज
|मोहम्मद तौसीफ आलम
|AIMIM
|कसबा
|महराजगंज
|गोरियाकोठी
|बड़हरिया
|दरौंदा
|रघुनाथपुर
|हथुआ
|दरौली
|सीवान
|जीरादेई
|बरौली
|गोपालगंज
|कुचायकोट
|भोरे
|साहेबगंज
|राजू कुमार सिंह
|भाजपा
|कांति
|अजित कुमार
|जदयू
|बरुराज
|पारू
|जाले
|गायघाट
|मुजफ्फरपुर
|कुरहनी
|सकरा
|बोचहां
|औराई
|मीनापुर
|बेनीपुर
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर
|भाजपा
|केवटी
|मुरारी मोहन झा
|भाजपा
|दरभंगा ग्रामीण
|दरभंगा
|संजय सरावगी
|भाजपा
|हायाघाट
|राम चन्द्र प्रसाद
|भाजपा
|बहादुरपुर
|एकमा
|साहेबपुर कमाल
|बेगुसराय
|राम चन्द्र सदा
|जदयू
|अलौली
|बखरी
|मटिहानी
|नरेन्द्र कुमार सिंह
|राजद
|मोहिउद्दीननगर
|विभूतिपुर
|चेरिया-बरियारपुर
|बछवाड़ा
|तेघड़ा
|रोसेरा
|बिहारीगंज
|सिंहेश्वर
|गौरा बौराम
|कुशेश्वरस्थान
|महिषी
|सिमरी बख्तियारपुर
|मधेपुरा
|चन्द्रशेखर यादव
|राजद
|सहरसा
|इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता
|आईआईपी
|सोनबर्षा
|कल्याणपुर
|समस्तीपुर
|अश्वमेध देवी
|जदयू
|वारिसनगर
|बनमनखी
|आलमनगर
|कोरहा
|प्राणपुर
|बलरामपुर
|मनिहारी
|बरारी
|मोरवा
|डॉ जागृति ठाकुर
|जन सुराज
|रूपौली
|कलाधर मंडल
|जदयू
|धमदाहा
|पूर्णिया
|विजय कुमार खेमका
|भाजपा
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद
|भाजपा
|कड़वा
|दुलाल चन्द्र गोस्वामी
|जदयू
| उजियारपुर
|114. मांझी
115. बनियापुर चांदनी देवी राजद
116. तरैया
117.
126.
128.
129.
130.
|महनार
|पातेपुर
|राघोपुर
|तेजस्वी यादव
|राजद
|महुआ
|संजय कुमार सिंह
|एलजेपी-आरवी
|राजा
|पाकर महेंद्र राम
|जदयू
|मढ़ौरा
|जीतेन्द्र कुमार राय
|राजद
|गरखा
|छपरा
|खेसरी लाल यादव
|राजद
|परसा
|लालगंज
|शिवानी शुक्ला
|राजद
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह
|भाजपा
|सोनपुर
|वैशाली
|अमनौर