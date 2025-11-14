Bihar Election Result 2025: बिहार में वोटों की गिनती जारी, जानें प्रमुख उम्मीदवारों को कौन आगे कौन पीछे...

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है।

Bihar Election Result 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मत की गिनती जारी है। सुबह आठ बजे से शुरू हुई निर्वाचन आयोग की गिनती में अभी 10 बजे तक के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 162 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 76 सीटों पर आगे चल रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव (RJD), तारापुर से सम्राट चौधरी (BJP), मोकामा से अनंत कुमार सिंह (JDU), अलीनगर से मैथिली ठाकुर (BJP), छपरा से खेसारी लाल यादव (RJD) और दानापुर से रीतलाल यादव (RJD) शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और कांग्रेस पार्टी बिहार की प्रमुख पार्टियाँ हैं। भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जदयू), चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि राजद कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वामपंथी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है।

बिहार के प्रमुख उम्मीदवार

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (राजद) राघोपुर से, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (भाजपा) तारापुर से, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (भाजपा) लखीसराय से, विजय कुमार चौधरी (जदयू) सरायरंजन से, राम कृपाल यादव (भाजपा) दानापुर से, अनंत कुमार सिंह (जदयू) मोकामा से, नितिन नवीन (भाजपा) बांकीपुर से, और श्याम रजक (जदयू) फुलवारी से बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं।

बिहार के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र

राघोपुर, तारापुर, महुआ, लखीसराय, बेतिया, मोकामा, कुटुंबा, गया टाउन, सासाराम, गोविंदगंज, दानापुर, छपरा, सरायरंजन, इमामगंज, बेगुसराय, जमुई, मधुबनी, अमौर और फुलवारी बिहार के कुछ प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं।

बिहार में प्रमुख उम्मीदवारों और पार्टियों की पूरी सूची

निर्वाचन क्षेत्र का नामप्रमुख उम्मीदवारप्रमुख पार्टी
वाल्मिकीनगरधीरेन्द्र प्रताप सिंहजदयू
रामनगरनंदकिशोर रामभाजपा
नौतननारायण प्रसाद भाजपा
गोविंदगंजराजू तिवारीएलजेपी-आरवी
केसरियाशालिनी मिश्राजदयू
ढाकापवन जयसवालभाजपा
चिरैयालक्ष्मी नारायण प्रसाद यादवराजद
शिवहरश्वेता गुप्ताजदयू
बथनाहाअनिल कुमार रामभाजपा
बाबूबरहीमीना कुमारीजदयू
राजनगरसुजीत पासवानभाजपा
झंझारपुर  
सुपौलबिजेंद्र प्रसाद यादवजदयू
कोचाधामन
 		मुजाहिद आलमराजद
अमौरअख्तरुल ईमानAIMIM
जोकीहाटमंजर आलमजदयू
किशनगंज  
ठाकुरगंज जदसउद आलम राजद
बहादुरगंजमोहम्मद तौसीफ आलमAIMIM
साहेबगंजराजू कुमार सिंहभाजपा
कांतिअजित कुमारजदयू
अलीनगरमैथिली ठाकुरभाजपा
केवटीमुरारी मोहन झाभाजपा
दरभंगासंजय सरावगीभाजपा
हायाघाटराम चन्द्र प्रसादभाजपा
 बेगुसरायराम चन्द्र सदाजदयू
मटिहानीनरेन्द्र कुमार सिंहराजद
सिंहेश्वर  
मधेपुराचन्द्रशेखर यादवराजद
सहरसाइंद्रजीत प्रसाद गुप्ताआईआईपी
सोनबर्षा  
समस्तीपुरअश्वमेध देवीजदयू
वारिसनगर
 		  
बनमनखी
 		  
मोरवाडॉ जागृति ठाकुरजन सुराज
   
रूपौली
 		कलाधर मंडलजदयू
पूर्णिया

 		विजय कुमार खेमकाभाजपा
कटिहारतारकिशोर प्रसादभाजपा
 कड़वादुलाल चन्द्र गोस्वामीजदयू
115. बनियापुर चांदनी देवी राजद
राघोपुरतेजस्वी यादवराजद
महुआ
 		संजय कुमार सिंहएलजेपी-आरवी
राजापाकर महेंद्र रामजदयू
मढ़ौरा

 		जीतेन्द्र कुमार रायराजद
छपरा
 		खेसरी लाल यादवराजद
लालगंजशिवानी शुक्लाराजद
हाजीपुरअवधेश सिंहभाजपा
अमनौर
 		  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

