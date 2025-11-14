Bihar Election Result 2025: बिहार में फिर नीतीश कुमार! परिणाम से पहले ही JDU कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल

Bihar Election Result 2025: जेडीयू नेता छोटू सिंह कहते हैं, "हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विजयी बनाया है। हम यहीं होली और दिवाली मनाएँगे

Bihar Election Result 2025: बिहार में फिर नीतीश कुमार! परिणाम से पहले ही JDU कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल

Bihar Election Result 2025: बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है। मतगणना के रुझानों में अभी तक एनडीए आगे चल रही है और सत्ता में वापसी कर सकती है। रुझानों में, एनडीए ने न केवल बहुमत के 122 के आंकड़े को छुआ, बल्कि काफी आगे निकल गया और सुबह 11 बजे 200 के आंकड़े के करीब पहुंच गया।

शुरुआत में महागठबंधन की राजद मतगणना के शुरुआती घंटों में पार्टी-वार बढ़त में शीर्ष पर थी, लेकिन बाद में सबसे बड़ी पार्टी के स्थान के लिए मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद(यू) और भाजपा के बीच हो गया।

आंकड़ों के अनुसार, सबसे बड़ी पार्टी के स्थान के लिए सहयोगी जद(यू) और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर थी, जिसमें सुबह 11 बजे तक भाजपा कम से कम 82 सीटों पर आगे थी। भाजपा 79 सीटों पर आगे और पीछे थी। एनडीए आगे चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और महागठबंधन शुरुआत में कड़ी टक्कर देते दिख रहे थे और ज़्यादा पीछे नहीं थे। जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी, दोनों के बीच का अंतर बढ़ता गया।

आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाला एनडीए कम से कम 180 से ज़्यादा सीटों पर आगे था, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन सिर्फ़ 55 से ज़्यादा सीटों पर आगे था।

इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक पटना स्थित जदयू कार्यालय के बाहर जश्न मना रहे हैं। जदयू नेता छोटू सिंह कहते हैं, "हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विजयी बनाया है। हम यहीं होली और दिवाली मनाएँगे।"

बता दें कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और 185 सीटों पर आगे चल रहा है (जदयू 76, भाजपा 83, लोजपा (रालोद) 22, हमस 4)। मतगणना जारी है।

