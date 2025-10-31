Bihar Election: 125 यूनिट फ्री बिजली, 10000000 नौकरी, 4 शहर में और मेट्रो, एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 31, 2025 10:52 IST2025-10-31T10:23:04+5:302025-10-31T10:52:21+5:30

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा।

photo-ani

Highlightsएनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ, बिहार का कायाकल्प हो चुका है।गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि हम विकसित भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं।

पटनाः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा, 125 यूनिट फ्री बिजली और 4 और शहर में मेट्रो चलाने का वादा किया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न श्रेणियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में हम एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे।

जो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री-एचएएम (एस) संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री-एलजेपी (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने पटना में एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी किया है। 

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि हम विकसित भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 में कैसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है - 2 एम्स, आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ कायाकल्प हो चुका है।

आने वाले समय में बिहार को नए युग की अर्थव्यवस्था, एआई हब कैसे बनाया जा सकता है, हम सभी इसके लिए तत्पर हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होने हैं। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा।

 

  

  

