Bihar Election: 125 यूनिट फ्री बिजली, 10000000 नौकरी, 4 शहर में और मेट्रो, एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 31, 2025 10:52 IST2025-10-31T10:23:04+5:302025-10-31T10:52:21+5:30
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा।
पटनाः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा, 125 यूनिट फ्री बिजली और 4 और शहर में मेट्रो चलाने का वादा किया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न श्रेणियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में हम एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे।
#WATCH | #BiharElection2025 | Deputy CM Samrat Choudhary says, "Financial and social empowerment of Extremely Backward Classes is very important. Different categories of Extremely Backward Classes will be given financial help of Rs 10 Lakhs. The most important thing is that under… https://t.co/IJGEna8p6Upic.twitter.com/3eJSlCXVl9— ANI (@ANI) October 31, 2025
जो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री-एचएएम (एस) संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री-एलजेपी (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने पटना में एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि हम विकसित भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 में कैसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है - 2 एम्स, आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ कायाकल्प हो चुका है।
आने वाले समय में बिहार को नए युग की अर्थव्यवस्था, एआई हब कैसे बनाया जा सकता है, हम सभी इसके लिए तत्पर हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होने हैं। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा।
#BiharElection2025 | Union Minister-BJP chief JP Nadda, CM Nitish Kumar, Union Minister-HAM(S) Custodian Jitan Ram Manjhi, Union Minister-LJP(RV) Chief Chirag Paswan, RLM chief Upendra Kushwaha and others release NDA's 'Sankalp Patra' in Patna. pic.twitter.com/4x3iZ1BJh6— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna, Bihar: On NDA's joint 'Sankalp Patra', BJP national spokesperson Guru Prakash Paswan says, "We are preparing a background for developed India. How can Viksit Bharat play a decisive role in Viksit Bharat 2047 - with 2 AIIMS, IIT Patna, IIM… pic.twitter.com/jl56nAuezW— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | Bihar: CM Nitish Kumar and JD(U) national working president Sanjay Kumar Jha arrive at the venue in Patna where NDA's joint 'Sankalp Patra' for #BiharElection2025 will be released shortly. pic.twitter.com/T4k73fbWY5— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | Bihar: Deputy CM Samrat Choudhary arrives at the venue in Patna where NDA's joint 'Sankalp Patra' for #BiharElection2025 will be released shortly. pic.twitter.com/bUnKnrdFXz— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | Bihar: Union Minister and BJP national president JP Nadda arrives at the venue in Patna where NDA's joint 'Sankalp Patra' for #BiharElection2025 will be released shortly. pic.twitter.com/jGGRhhVwBY— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | BJP's Bihar election incharge, Union Minister Dharmendra Pradhan arrives at the venue in Patna where NDA's joint 'Sankalp Patra' for #BiharElection2025 will be released shortly. pic.twitter.com/ilnnQXz5ks— ANI (@ANI) October 31, 2025
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna, Bihar: Ahead of the release of NDA's joint 'Sankalp Patra', BJP leader JPS Rathore says, "This is a manifesto of Bihar's development. Through this manifesto, a saga of Bihar's development is to be written. Our NDA Govt will give the guarantee… pic.twitter.com/UV9dmAgIhD— ANI (@ANI) October 31, 2025