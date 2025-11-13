Bihar Election 2025 Result: कब, कहां और कैसे देखें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजें? जानें

Bihar Election 2025 Result: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की शुक्रवार 14 नवंबर को घोषणा होने वाली है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान के बाद से जो एग्जिट पोल सामने आए है उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की संभावित वापसी के संकेत मिले हैं। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग के वोटों की गिनती के बाद ही तय होगा।

बिहार चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8:00 बजे शुरू होगी।

शुरुआती रुझान दोपहर तक आने की उम्मीद है, जबकि शाम तक स्पष्ट तस्वीर उभरने की संभावना है। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस साल बिहार में दूसरे चरण में 68.76% और पहले चरण में 65.08% मतदान के साथ मजबूत मतदाता भागीदारी देखी गई। इस चुनाव में कुल मतदाता मतदान 66.91% तक पहुंच गया।

विशेष रूप से, महिला मतदाताओं में भागीदारी दर 71.6% और पुरुष मतदाताओं में 62.8% थी।

बिहार चुनाव के लाइव नतीजे कहां देखें

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पूरे दिन निर्वाचन क्षेत्रवार वोटों की गिनती और प्रमुख उम्मीदवारों सहित मतगणना के लाइव अपडेट प्रदान करेगी।

क्या कहता है एग्जिट पोल

एग्जिट पोल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए मजबूत प्रदर्शन की भविष्यवाणी की है, जिसमें राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से कम रहने की उम्मीद है। एक्सिस माई इंडिया (एएमआई) 43% वोट शेयर के साथ एनडीए को 121-141 सीटें और 41% वोटों के साथ महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा।

इस बीच, टुडेज चाणक्य ने एनडीए के लिए 160 सीटें (+/-12) और महागठबंधन के लिए 77 (+/-13) सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक संयुक्त पोल ऑफ पोल ने एनडीए की सीटों की संख्या लगभग 148 होने का अनुमान लगाया है, जबकि महागठबंधन लगभग 88 सीटें हासिल कर सकता है। अन्य दलों को लगभग सात सीटें जीतने की संभावना है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है।

2020 के चुनावों में, एनडीए ने महागठबंधन की 110 सीटों के मुकाबले 125 सीटें जीती थीं, जिसमें जेडी(यू) को 43, बीजेपी को 74, आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। जैसे ही मतगणना शुरू होती है, बड़ा सवाल बना रहता है - क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना लंबा कार्यकाल जारी रखेंगे, या तेजस्वी यादव का महागठबंधन उलटफेर करेगा और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा?

