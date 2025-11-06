Bihar Election 2025 Phase 1: बिहार में सबसे अमीर उम्मीदवार की कुल संपत्ति 373 करोड़, जानें किसके पास सबसे कम संपत्ति

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण, 121 सीटों के लिए आज हो रहा है। 122 सीटों के लिए दूसरा चरण 11 नवंबर को निर्धारित है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे। कुल मिलाकर, 243 सीटों के लिए 2,600 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 1,081 (42%) करोड़पति हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, 3,722 उम्मीदवारों में से 1,231 (33%) करोड़पति थे।

जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वाले मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और अन्य दलों वाले महागठबंधन से चुनौती मिल रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति ₹3.35 करोड़ है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, 3,722 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति प्रति उम्मीदवार ₹1.72 करोड़ थी।

सबसे अमीर ये उम्मीदवार

पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार, रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ ​​गुड्डू सिंह, जो पेशे से एक बिल्डर हैं, बिहार चुनाव मैदान में सभी उम्मीदवारों में सबसे अमीर हैं क्योंकि उन्होंने एक हलफनामे में अपनी संपत्ति ₹373 करोड़ घोषित की है। लौरिया सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा।

वीआईपी विपक्षी महागठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही है। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

गुड्डू सिंह ने ₹352 करोड़ की गैर-कृषि संपत्ति, ₹5.51 करोड़ के शेयर और प्रतिभूतियाँ और ₹2.58 करोड़ की कृषि भूमि घोषित की है। उनकी पत्नी के पास भी ₹131 करोड़ की संपत्ति और ₹6.59 करोड़ के निवेश हैं।

गुड्डू सिंह के परिवार के पास सात लग्जरी गाड़ियां और लगभग 3.4 किलोग्राम सोने के आभूषण हैं। सिंह के पास खुद 600 ग्राम सोना और हीरे के आभूषण हैं, और उनके पास विदेशी हथियार भी हैं। सिंह के नाम पर लगभग ₹14.46 करोड़ और उनकी पत्नी के नाम पर ₹1.12 करोड़ का कर्ज भी है।

सिंह का मुकाबला तीन बार के मौजूदा विधायक विनय बिहारी से है, जो एक भोजपुरी फिल्म गायक हैं और जिन्होंने 2015 और 2020 में भाजपा के टिकट पर पिछले दो विधानसभा चुनाव जीते थे।

2010 के चुनावों में, बिहारी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इलेक्शन वॉचडॉग, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 2,616 उम्मीदवारों में से 2,600 के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है।

चुनाव लड़ रहे 2,616 उम्मीदवारों में से 431 राष्ट्रीय दलों से, 351 राज्य स्तरीय दलों से, 908 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों से और 926 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

मुंगेर सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के कुमार प्रणय पहले चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। प्रणय ने अपने हलफनामे में ₹170 करोड़ की कुल संपत्ति घोषित की है।

प्रणय की चल संपत्ति, जिसमें नकदी, बैंक जमा, शेयर और अन्य निवेश शामिल हैं, का मूल्य ₹83.35 करोड़ है। उनकी अचल संपत्तियों में कृषि और गैर-कृषि भूमि के साथ-साथ भवन भी शामिल हैं, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य ₹86.65 करोड़ है।

उनकी पत्नी की घोषित चल संपत्ति ₹132 करोड़ की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण के 1,303 उम्मीदवारों में से 519 (40%) करोड़पति हैं।

प्रणय मुंगेर से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2020 में यह सीट जीती थी, लेकिन 2015 में हार गए थे। इस बार प्रणय राजद के अविनाश विद्याथी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

गया सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार भी बिहार चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। कुमार ने अपने हलफनामे में लगभग ₹250 करोड़ की कुल संपत्ति घोषित की है। गुरुआ में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा।

सीवान की महाराजगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राज किशोर गुप्ता ने ₹137 करोड़ की कुल संपत्ति घोषित की है।

मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे जदयू के कद्दावर नेता अनंत कुमार सिंह की कुल संपत्ति ₹100 करोड़ है। सिंह को हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

सबसे गरीब उम्मीदवार

पीरपैंती (सु) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बसपा के एक उम्मीदवार सुनील कुमार चौधरी ने शून्य संपत्ति घोषित की है।

एसयूसीआई(सी) पार्टी के मोजाहिद आलम सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक हैं, जिनकी घोषित कुल संपत्ति मात्र ₹1,000 है। दरभंगा सीट से उम्मीदवार आलम, 2025 के बिहार चुनाव में शायद सबसे गरीब उम्मीदवार हैं।

आलम, दरभंगा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक संजय सरावगी और राजद के ओम प्रकाश खेरिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ 6 नवंबर को मतदान होगा।

गया जिले की वजीरगंज सीट से मूलनिवासी समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश राजवंशी दूसरे चरण के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। राजवंशी ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति ₹1,100 घोषित की है। इस चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के शशि शेखर सिंह से है।

भाजपा ने 2020 में यह सीट जीती थी जबकि कांग्रेस ने 2015 के चुनावों में यह सीट जीती थी। पटना के बाढ़ से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के उम्मीदवार शत्रुध्न वर्मा ने भी 1,000 रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है, जबकि मुजफ्फरपुर के मीनापुर से उम्मीदवार एसयूसीआई (सी) के शिव कुमार यादव की कुल संपत्ति 2,023 रुपये है।



