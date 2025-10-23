Bihar Election 2025: 'हम सीएम नहीं बनना चाहते बल्कि बिहार बनाना चाहते हैं...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस बनने पर बोले तेजस्वी यादव

Bihar Election 2025: पटना में हो रही महागठबंधन की प्रेस क्रॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा, "हम अमित शाह और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? यह हमारी मांग है क्योंकि हमने देखा कि चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि किसी और को मुख्यमंत्री चुना गया था।"

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, "We, the people of Mahagathbandhan, do not just want to form the govt or become the CM, but we want to make Bihar, that is why we are together... I thank all the members of the Mahagathbandhan for showing trust in me. I want… pic.twitter.com/13nCX1Ha8V — ANI (@ANI) October 23, 2025

प्रेस वार्ता में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम, महागठबंधन के लोग, सिर्फ़ सरकार बनाना या मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, बल्कि बिहार बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम साथ हैं... मैं महागठबंधन के सभी सदस्यों का मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और हम सब मिलकर 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी, एक और पिछड़े वर्ग के नेता, अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो उपमुख्यमंत्री होंगे।"

महागठबंधन दलों ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की, जिसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए से मुकाबला करने की तैयारी में जुटे सहयोगियों द्वारा एकजुट मोर्चा बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

बिहार में विपक्षी गठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा (माले), भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

विधानसभा की 243 सीटों में से, राजद और कांग्रेस क्रमशः 143 और 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों दल कम से कम पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में "दोस्ताना मुकाबला" की ओर अग्रसर हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार तीन अन्य सीटों पर गठबंधन की एक अन्य सहयोगी भाकपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं।

