नरेंद्र मोदी जी मंच पर नाच कर दिखाओ तब हम वोट देंगे, तो वह मंच पर नाचने लगेंगे?, राहुल गांधी ने बिहार में कहा- मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार...

Highlights बिहार की जनता का वोट हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ के नाम पर भी ड्रामा करते हैं। सपना है कि अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार बने।

मुजफ्फरपुरः बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में पहली बार आए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में आयोजित एक भव्य जनसभा में तेजस्वी यादव के साथ साझा मंच से जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की जनता से कहा कि मोदी जी को अभी किसी चीज से मतलब नहीं है बस वोट से मतलब है। यदि आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी जी मंच पर नाच कर दिखाओ तब हम वोट देंगे, तो वो मंच पर नाचने लगेंगे। बिहार की जनता का वोट हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है क्योंकि इन लोगों ने मिलकर बिहार के गरीबों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो लोक आस्था का महापर्व छठ के नाम पर भी ड्रामा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यमुना के नाम पर वो ड्रामा किये। छठ में लोग यमुना में नहा रहे थे, जबकि मोदी जी स्विमिंग पूल में नहा रहे थे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग गंदा हो चुके यमुना में डुबकी लगा रहे थे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी अपने लिए बने खास तालाब में नहा रहे थे। इससे यह पता चलता है कि नरेन्द्र मोदी का छठ पूजा या बिहार से कोई लेना-देना नहीं है, बस वहां के लोगों के वोट से उनको मतलब है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले जो काम करवाना चाहते हैं करवा लो उसके बाद वो दिखाई ही नहीं देंगे।

चुनाव के बाद पीएम मोदी सूट बूट वाले मुकेश अंबानी के साथ दिखाई देंगे। किसानों के साथ दिखाई नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद मोदी जी चुनाव के कांसेप्ट ही खत्म कर देंगे। इसलिए बिहार की जनता को घर से बाहर निकलकर वोट डालना होगा। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नही बोलता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि हर धर्म हर जात की सरकार हम बिहार में बनाये। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे।

हर व्यक्ति हिन्दुस्तानी है और हरेक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी यह महागठबंधन की गारंटी है। हमारी कोशिश होगी पांच साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार में होगी। पीएम मोदी को सिर्फ वोट लेने से मतलब गरीबों के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी करते हुए दिखावा, छोटे उद्योग को खत्म कर अदानी अंबानी को फायदा देते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारा सपना है कि अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार बने। राहुल गांधी ने कहा बिहार में शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं मेहनत करने वाले का कोई भी कद्र नहीं है।आज बिहार में युवा मेहनती हैं आज भी कर्ज लेकर लाखों रुपए लगा कर बाहर जाते हैं और पढ़ाई का अवसर नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले? अडानी जी को 1 रुपये में जमीन मिले और उसमें आपको कुछ ना मिले। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए।

हमें वो बिहार चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। जैसे आप दूसरे राज्यों में जाते हो, वैसे ही दूसरे राज्यों के लोग यहां आएं और करें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सहनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं। हम एक बार फिर से बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं।

