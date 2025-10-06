Bihar Election 2025 Dates: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े 5 विवाद
By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2025 16:09 IST2025-10-06T16:05:24+5:302025-10-06T16:09:40+5:30
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद से, विपक्षी दलों ने आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने, डेटा एक्सेस पर अंकुश लगाने, सीसीटीवी फुटेज रोकने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवालों से बचने का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों का चुनाव आयोग ने आक्रामक बचाव किया है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि उसकी प्रक्रियाएँ पारदर्शी, वैध और राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं।
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला बड़ा चुनावी अभ्यास होगा और कुमार के नेतृत्व में पहला राज्य चुनाव होगा। लेकिन जो आम तौर पर एक नियमित चुनाव-पूर्व घोषणा होती है, वह अब संस्थागत विश्वास पर एक राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है, क्योंकि विपक्षी नेता चुनाव आयोग को "समझौतावादी" कहते हैं और आयोग उन पर "पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए लोकतंत्र में विश्वास को कम करने" का आरोप लगाता है।
1. मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप
इस विवाद का केंद्र बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची से 68 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं—दो दशकों में ऐसा पहला मामला। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के कारण लाखों असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसका महिलाओं, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मज़दूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस और राजद नेताओं ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची शुद्धिकरण के बहाने "सफाई" करने का आरोप लगाया है। अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "बिहार के लिए विशेष पैकेज" और "वोट चोरी का एक नया रूप" बताया था।
2. चुनाव आयोग की हलफनामा मांग और राहुल गांधी का जवाब
यह टकराव तब और गहरा गया जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सात दिनों के भीतर अपने "वोट चोरी" के दावों की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निराधार राजनीतिक टिप्पणियों को वैध शिकायत नहीं माना जा सकता।
3. 'वोट चोरी' अभियान और मतदाता डेटा तक पहुँच
"वोट चोरी" का मुद्दा एक राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर मशीन-पठनीय प्रारूप में डिजिटल मतदाता सूची तक पहुँच को प्रतिबंधित कर रहा है, जिससे राजनीतिक पार्टियाँ विलोपन और दोहराव की पुष्टि नहीं कर पा रही हैं। गांधी ने कहा है कि कांग्रेस कई राज्यों में फैले "सुनियोजित मतदाता दमन प्रयास" पर एक "श्वेत पत्र" जारी करने की योजना बना रही है।
4. ईवीएम और सीसीटीवी विवाद
विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता और मतगणना में पारदर्शिता को लेकर अपने लंबे समय से चले आ रहे संदेहों को फिर से उजागर कर दिया है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के कच्चे डेटा, बैटरी लॉग और मतगणना केंद्रों से पूरी सीसीटीवी फुटेज जारी करने से इनकार करने से परिणामों की स्वतंत्र पुष्टि में बाधा आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के बाद क्यों हटा दिए जाते हैं, और तर्क दिया है कि इससे चुनाव के बाद की ऑडिटिंग सीमित हो जाती है।
5. सर्वोच्च न्यायालय की जाँच और स्वतंत्रता के प्रश्न
अदालत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की भी परीक्षा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने वाले हालिया कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है—चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री को नियुक्त करना। विपक्ष ने इस संशोधन को "चुनाव आयोग पर राजनीतिक कब्ज़ा" बताया है और आरोप लगाया है कि यह संस्थागत स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है।