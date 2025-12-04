Bihar: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दल राजद को लिया निशाने पर, कहा- बालू माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा
December 4, 2025
पटना: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दल राजद को निशाने पर लिया। दरअसल, सदन का माहौल उस वक़्त तेज़ाबी हो गया जब बालू माफिया के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राजद विधायक भाई वीरेंद्र आमने–सामने आ गए। बहस इतनी तीखी थी कि सदन कुछ पलों के लिए अखाड़ा में तब्दील हो गया। सरकार की ओर से दो टूक लहजे में विजय सिन्हा कहा कि बिहार में बालू माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वे कितने ही रसूख वाले क्यों न हों?
उन्होंने दावा किया कि अवैध खनन माफिया का “इंडस्ट्री” जैसा फैल चुका नेटवर्क अब सरकार की निगरानी में है और “कानून का शिकंजा” इतना सख़्त होगा कि भविष्य में कोई माफिया सर उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा के तेवर उफनते दिखे, सदन में भाई वीरेंद्र खड़े हुए और उन्होंने सियासी माहौल में बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका भी बालू माफिया से रिश्ता रहा है। इस वाक्य ने सदन को पलक झपकते ही गर्मा दिया। विजय सिन्हा तुरंत भड़क उठे।
उन्होंने कहा कि नकारात्मक भाषा बोलने वाले, बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने बिहार में जंगलराज की नींव रखी थी। अब किसी को मनगढ़ंत आरोपों से राजनीति नहीं चमकाने देंगे। सबका चेहरा बेनक़ाब करेंगे। विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार अब बालू माफिया के खिलाफ अपनी कार्रवाई को राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक जंग बनाकर आगे बढ़ाना चाहती है।
उधर, विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल बयानबाज़ी कर रही है और असली खेल सत्ता के भीतर ही छिपा है। विजय सिन्हा ने कहा कि आज बिहार के 10 नये शहरों में घरेलू विमान की सुविधा शुरू की जा रही है। आज विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने का काम शुरू होने जा रहा है। 10 नये औद्योगिक पार्क का विकास, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, 125 यूनिट मुफ्त में बिजली, लोग ढोल बजाते हैं, गरीबों को हमने लालटेन युग से बाहर लाया।
अब लालटेन इतिहास के कूड़ेदान में चला गया। अब लालटेन वाले लोग भी इसे अपने घर में नहीं रखते। अब एलईडी का उपयोग करते हैं। ये परिवर्तन बिहार के अंदर है। पांच लाख मुफ्त इलाज, 50 लाख नये मकान, मुफ्त राशन गरीबों को भूख से मरने नहीं दिया जा रहा है। ये विकसित बिहार के स्वरूप में एक मजबूत नींव रखी गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि गलती से दो बार जंगलराज वालों की छाया पड़ी जिससे निवेशक रुक गए।
अब बिहार में जंगलराज का भय नहीं है, इसलिए निवेशक बिहार आ रहे हैं। बिहार में 25 नई चीनी मील खोली जाएगी। पहले से जो नौ चीनी मिल बंद है, उसे चालू किया जाएगा क्योंकि अब अराजकता फैलाने वाले जंगलराज का भय नहीं है। अब निवेशक आएंगे और पूरे विश्वास के साथ डबल इंजन सरकार की बातों पर निवेश करेंगे।
विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय में हर्ष फायरिंग नहीं, बल्कि पटाखा फोड़ा गया था। विजय सिन्हा ने कहा कि बालू माफिया और भू माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। मित्र के नाते सलाह है ,मौसम बदला है, मौसम के अनुसार रहिए।