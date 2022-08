Bihar Crisis: 2024 में नीतीश कुमार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, 8-10 महीने तक ही रह सकते हैं सीएम!

Highlights तेजस्वी के साथ जाने को लेकर नीतीश कुमार को बधाई भी दी है। बिहार में एकबार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे।

पटनाः जदयू एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गई है। इसको लेकर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश आप आगे बढ़िये... देश आपका इंतजार कर रहा है।

उनके इस ट्वीट को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। उपेन्द्र कुशवाहा ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के साथ जाने को लेकर नीतीश कुमार को बधाई भी दी है।

#BiharPoliticalCrisis | Upendra Kushwaha, National Parliamentary Board President of JD(U) tweets, "Congratulations Nitish Kumar for the leadership of a new alliance in a new form..." pic.twitter.com/Kbe2QFO87p — ANI (@ANI) August 9, 2022

उल्लेखनीय है कि बिहार में एकबार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस सरकार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन में जो डील हुई है, उसके तहत नीतीश कुमार 8-10 महीने तक ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।

#WATCH | Nitish Kumar confirms that he has resigned as Bihar CM pic.twitter.com/Av04rUXojx — ANI (@ANI) August 9, 2022

उसके बाद वह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की थी। इस फोन के बाद बिहार में सियासी उलटफेर की कहानी शुरू हो गयी थी।

#WATCH | All MPs and MLAs reached a consensus that we should leave the NDA. Soon after, I resigned as Bihar CM, says Nitish Kumar.#Biharpic.twitter.com/ov8ds5ughO — ANI (@ANI) August 9, 2022

इससे पहले लोकसभा चुनाव 2014 के बाद जदयू, भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुई थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने महागठबंधन में ही चुनाव लड़ा था। इसमें महागठबंधन को बड़ी जीत हुई थी। हांलाकि यह महगठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और 2017 में टूट गया। जदयू फिर भाजपा से हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल हुई थी।

Web Title: Bihar Crisis Nitish Kumar resigned may be prime ministerial candidate in 2024 only stay 8-10 months chief minister