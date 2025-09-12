VIDEO: 'बिहार कांग्रेस ने 'वोट चोरी' पर एआई-जनरेटेड वीडियो बनाकर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान किया', भाजपा ने इसे 'शर्मनाक' बताया

Highlights बिहार कांग्रेस ने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया हालाँकि, किरदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ जैसे दिखते हैं वीडियो को हिंदी कैप्शन के साथ शेयर किया, "साहब के सपनों में आई माँ, देखिए रोचक संवाद"

नई दिल्ली: बिहार कांग्रेस ने गुरुवार को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो एक्स पर शेयर करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ हीराबेन मोदी जैसे दिखने वाले किरदार हैं। वीडियो को "AI जनरेटेड" बताया गया है। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।

गौरतलब है कि बिहार कांग्रेस ने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया। हालाँकि, किरदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ जैसे दिखते हैं। बिहार कांग्रेस ने वीडियो को हिंदी कैप्शन के साथ शेयर किया, "साहब के सपनों में आई माँ, देखिए रोचक संवाद।"

वीडियो में, प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिखने वाला एक किरदार रात को सोते समय यह कहते हुए दिखाया गया है, "आज की 'वोट चोरी' से निपट लिया, चलो अब अच्छी नींद लेते हैं।" इसी बीच, प्रधानमंत्री की माँ जैसा दिखने वाला एक और किरदार उनके सपने में आता है और उन्हें वोट पाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने पर डाँटता है।

बिहार कांग्रेस द्वारा साझा की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पन्न क्लिप में, महिला उस घटना के वीडियो के बारे में भी बात करती है जिसमें नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की माँ पुराने नोट बदलने के लिए कतार में खड़ी दिखाई दी थीं। अंत में, महिला फिर से सो रहे व्यक्ति को डाँटते हुए कहती है, "राजनीति में तुम कितना गिर सकते हो?" फिर वह चौंककर जाग जाता है।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इसे "शर्मनाक" बताया। पूनावाला ने एक पोस्ट में कहा, "पछतावे की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने के लिए। कांग्रेस ने न सिर्फ़ सही ठहराया, बल्कि झूठ बोलकर आरोपियों का बचाव भी किया। तारिक अनवर का भी बचाव किया। और अब बिहार कांग्रेस ने एक घिनौने वीडियो के साथ सारी हदें पार कर दीं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह पार्टी गाँधीवादी की बजाय गालीवादी हो गई है। महिला और मातृ शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान है। शर्मनाक। बिहार को बीड़ी की तरह गाली देना और उस व्यक्ति को गाली देना जो अब हमारे बीच नहीं है।"

Mahila aur Maatru… https://t.co/i5lhmrw0F7pic.twitter.com/HG8efjxQQd — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 11, 2025

पिछले महीने, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर "अपमानजनक" नारे लगाए गए थे। खबरों के मुताबिक, कथित नारे कांग्रेस नेताओं ने मंच से लगाए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें लोगों का एक समूह प्रधानमंत्री और उनकी माँ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था।

