बिहार शीतलहरः पटना में 8वीं तक सभी विद्यालय 26 दिसंबर तक बंद, कक्षा नौवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक

Highlights उच्च कक्षाओं के लिए विद्यालय संचालन के समय में भी बदलाव किया गया है। सबसे अधिक असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

पटनाः बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही शीतलहर की आशंका के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश मंगलवार को जारी किया। इसके साथ ही उच्च कक्षाओं के लिए विद्यालय संचालन के समय में भी बदलाव किया गया है।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले में कक्षा आठवीं तक की सभी कक्षाओं का संचालन क्रिसमस के बाद तक स्थगित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका सबसे अधिक असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है।

प्रशासन का कहना है कि ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षा नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन अब सुबह जल्दी शुरू नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि इन कक्षाओं के लिए विद्यालय समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग और सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Web Title: Bihar cold wave All schools up to class 8 in Patna closed till December 26 classes above class 9 will run from 10 am to 3-30 pm