बिहार सीएम नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी के हुआ निधन, मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार ने लिखा- प्यारी नानी मां के देहांत से मन व्यथित...

December 20, 2025
पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार शनिवार को बांस घाट पर किया गया। वहीं जनार्दन घाट पर अस्थि विसर्जन गंगा नदी में किया गया। विद्यावती देवी के छोटे पुत्र और नीतीश कुमार के साले छोटू कुमार ने कर्म कांड के विधान किये और गंगा नदी में अस्थि कलश विसर्जित किया। वह 90 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। विद्यावती देवी को कल पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईजीआईएमएस) में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की शाम 6:40 बजे उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।
निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बांस घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी भावुक नजर आए। उनके साथ पुत्र निशांत कुमार और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सहित कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। अपनी नानी के निधन से शोकाकुल निशांत ने सोशल मिडिया पर लिखा कि "प्यारी नानी मां के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है।
वे न केवल एक नानी थीं, बल्कि एक प्यार भरी छांव थीं, जिनकी कहानियां, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। आपने मुझे प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया। मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। आप जहां भी हैं, खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे"।
विनम्र श्रद्धांजलि...ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ससुर कृष्णनंदन सिन्हा का निधन करीब सात साल पहले हुआ था। कृष्णनंदन सिन्हा और विद्यावती देवी की पुत्री मंजू सिन्हा से नीतीश कुमार का विवाह हुआ। पेशे से शिक्षक कृष्णनंदन सिन्हा की बेटी मंजू सिन्हा भी शिक्षिका रही।
मंजू सिन्हा का निधन मई 2007 में 53 वर्ष की आयु में हुआ था। नीतीश और मंजू का विवाह 1973 में हुआ था। उस समय मंजू एक सरकारी हाई स्कूल में शिक्षिका थीं। 1990 के दशक की शुरुआत में जब नीतीश वीपी सिंह सरकार में शामिल हुए, तब उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में भी कुछ समय के लिए पढ़ाया था। नीतीश-मंजू दम्पत्ति की एक मात्र संतान निशांत हैं।