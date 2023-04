सासाराम में हुई हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की, पुलिस को अलर्ट रहने के दिए निर्देश, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये देने की घोषणा

Highlights बैठक में सीएम ने अधिकारियों आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए सीएम ने अधिकारियों से कहा- उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा

पटना:बिहार के सासाराम और बिहारशरीफ में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए और हिंसा में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की।

मुक्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में सीएम ने अधिकारियों आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि उपद्रवी किसी भी परिस्थिति में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इस पर नजर बनाए रखें।

आला अधिकारियों से कहा गया है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखें और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी जिलाधिकारियों से स्थिति की पूरी जानकारी लेने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिहारशरीफ में हुई घटना में मृत व्यक्ति के पिता एवं भाई से फोन पर बातचीत कर संवेदना प्रकट की है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।

