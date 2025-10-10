लो जी डील फाइनल, 23 सीट पर लड़ेंगे चुनाव?, राज्यसभा जाएंगी चिराग पासवान की मां रीना, आखिरकार नित्यानंद राय ने केंद्रीय मंत्री को मनाया

लोजपा (रामविलास) को उसके प्रभाव वाले इलाकों हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और खगड़िया में पर्याप्त सीटें मिलने की संभावना है।

Highlightsभाजपा ने चिराग की प्रमुख मांगों को मानने पर सहमति जताई है।चिराग पासवान ने 23 सीटों पर बात तय हो गयी है।उच्च सदन में भी जगह देने का भरोसा दिलाया गया है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझता नजर आ रहा है। भाजपा के द्वारा लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग फाइनल कर लिए जाने की खबर है। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि गठबंधन के भीतर सम्मानजनक और सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उनका कहना था कि हम लोग सब चीजें पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं। अब केवल अंतिम निर्णय बाकी है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या उनकी डिमांड सम्मानपूर्वक मानी गई है, तो चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार तक हर हाल में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जायेगा।

वहीं, नित्यानंद राय ने कहा कि जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति का मार्ग खुल गया है और अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। बैठक के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले जो राजनीतिक हलकों में यह संकेत दे रहा है कि सीट बंटवारे का मसला अब अंतिम चरण में है।

चिराग की इस बात से यह साफ हो गया कि एनडीए के अंदर जो पेंच था, वह अब लगभग सुलझ गया है और दोनों दल अपने अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। अब साफ संकेत मिला कि चिराग पासवान अपनी पार्टी और गठबंधन में अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि उनकी मांगों को उचित माना गया है।

सियासी गलियारों में यह अटकलें तेज हैं कि भाजपा और लोजपा (रामविलास) के बीच अब सहमति लगभग बन चुकी है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने चिराग को मनाने की जिम्मेदारी खुद नित्यानंद राय को सौंपी थी। गुरुवार को भी राय दो बार चिराग के आवास पहुंचे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी।

बाद में देर रात भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए और तीनों नेताओं के बीच लगभग 25 मिनट तक चर्चा चली। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने चिराग की कुछ प्रमुख मांगों को मानने पर सहमति जताई है। लोजपा (रामविलास) को उसके प्रभाव वाले इलाकों हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और खगड़िया में पर्याप्त सीटें मिलने की संभावना है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने 23 सीटों पर बात तय हो गयी है। इसके साथ ही उन्हें उच्च सदन में भी जगह देने का भरोसा दिलाया गया है।

इसमें एक विधान परिषद सीट और एक चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए राज्यसभा सीट पर बात तय हुई है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूर्व की 40 सीटों की मांग को कम करते हुए अब भाजपा को 35 सीटों की सूची सौंपी थी।

