Bihar Chunav Result: लालू यादव और राबड़ी देवी के पुत्र तेज प्रताप 5358 और तेजस्वी यादव 3016 वोट से पीछे, देखिए आंकड़े
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 14, 2025 11:56 IST2025-11-14T11:50:53+5:302025-11-14T11:56:56+5:30
Bihar Chunav Result: ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एवं राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर में 3016 मतों के अंतर से पीछे, भाजपा के सतीश कुमार आगे: निर्वाचन आयोग।
पटनाः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव कई हजार वोट से पीछे चल रहे हैं। बागी तेज प्रताप यादव महुआ सीट से 5358 वोट से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप महुआ सीट पर चौथे पायदान पर है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर में 3016 वोट से पीछे चल रहे हैं। राघोपुर में सतीश कुमार आगे है। सतीश कुमार 2010 में राबड़ी देवी को हरा चुके है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 188 सीट पर आगे है।
जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन इस समय 51 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के दावे भी तेज हो गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पार्टी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने से कहा कि गठबंधन को सत्ता बरकरार रहने का पूरा विश्वास है।
उन्होंने कहा, “ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगा। हम बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। बिहार के लोग डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करते हैं और एक भी बूथ पर पुनर्गणना की जरूरत नहीं पड़ी, यह जमीनी हालात को सिद्ध करता है।”
जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि शुरुआती रुझान सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जनता के समर्थन का संकेत हैं। उन्होंने कहा, “जैसे आज सूरज निकला है, वैसे ही बिहार और चमकेगा तथा आगे बढ़ेगा। यह विनाश की ओर नहीं जाएगा।” उन्होंने कहा कि जनता उन लोगों को खारिज करेगी जिन्होंने “सामाजिक तनाव पैदा किया।”
उन्होंने कहा, “जो अपराध और सामाजिक तनाव फैलाते हैं, वे जनता के जनादेश की तपिश में राख हो जाएंगे। जनता हमें विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की आंतरिक शक्ति देगी और विध्वंसकारी शक्तियों को अस्वीकार करेगी।” दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि राज्य की जनता राजनीतिक परिवर्तन चाहती है।
उन्होंने कहा, “लोग निश्चित रूप से बिहार में बदलाव लाएंगे।” रुझानों में राजग को स्पष्ट रूप से बढ़त मिलने के बीच उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती रुझान अंतिम परिणाम की तस्वीर स्पष्ट नहीं करते। कुमार ने कहा, ‘‘राज्य में हमने बदलाव की जो भावना देखी है, वह प्रबल है। शुरुआती रुझान कभी पूरी तस्वीर नहीं बताते।”
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में पार्टी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मतगणना के आगे बढ़ने के साथ रुझान बदलेंगे। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक रुझान करीबी मुकाबला दिखा रहे हैं। लेकिन कई जगह महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) आगे है। एक-दो घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है।”
जदयू प्रवक्ता ने राजग की शुरुआती बढ़त का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को दिया। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार जी तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वह चाहें। उनकी इच्छा, जनता की आकांक्षा और राजग का संकल्प—तीनों एक दिशा में हैं।”
राजद नेता तेजस्वी यादव के “बदलाव तय है” के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष ने पहले भी ऐसे कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा, “उनके पिता (लालू प्रसाद) 2005 से दावा करते आ रहे हैं कि वे सत्ता में आ रहे हैं। क्या हुआ? 2019 में हार, 2020 में करारी हार, 2024 में निर्णायक हार। हार पर हार। कौन नेता ऐसे पहलवान को स्वीकार करेगा जो हर बार पटखनी खाता हो?”
तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार देर रात अपने संदेश में अधिकारियों को कथित अनियमितताओं को लेकर सतर्क किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू नेता ने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा, “अगर कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग जाएं। वह संवैधानिक संस्था है। राजनीति ट्विटर या फेसबुक से नहीं की जाती। आरामदेह, वातानुकूलित राजनीति से विपक्षी आंदोलन खड़े नहीं होते।”