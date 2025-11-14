Bihar Chunav Result: सीता मैया और राम जी कृपा रही तो शानदार जीत... भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी
November 14, 2025
Bihar Chunav Result, BJP MP Aparajita Sarangi: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "जैसा हमने सोचा था, वैसा ही हो रहा है। एनडीए की जीत निश्चित है, और हम सब खुश हैं। मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि सीता मैया और भगवान राम के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से एक शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं और ज़रूर जीतेंगे... राहुल गांधी ने SIR को लेकर जो तर्क दिए, मुझे लगता है, बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है।"
